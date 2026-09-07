'개그콘서트' 김영희와 정범균이 서로의 개그를 '추모'하며 웃음을 만들었다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

'개그콘서트' 김영희와 정범균이 서로의 개그를 '추모'하며 웃음을 만들었다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

'개그콘서트' 김영희와 정범균이 서로의 개그를 '추모'하며 웃음을 만들었다.지난 6일 방송된 KBS2 '개그콘서트'에서는 '불후의 명복'과 '시청자 방송 위원회' 코너가 전파를 탔다.이날 '광탈면접'의 김영희는 관객 앞에서 새로운 유행어를 시도했지만 객석의 반응은 싸늘했다. 곧이어 '불후의 명복'의 상주 송준근과 박성광이 등장하면서 김영희의 개그를 위한 추모식이 시작됐다.김기열은 "'말자쇼'에 갔었는데 정말 바쁘더라. 더 바빠지면 어떻게 하느냐고 했더니 '개콘'을 그만두면 된다"고 말했다.이어 정범균은 "말자 할매가 가버리면 '말자쇼'는 누가 하느냐"라고 울먹인 뒤 "내가 하면 된다. '소통왕 말자 할배'입니다"라고 외쳤다. 그러나 관객들의 반응이 좋지 않자 추모식의 주인공은 김영희에서 정범균으로 바뀌었다.어영진도 정범균을 향한 공격에 가세했다. 그는 "범균 선배는 개그맨은 자기만의 색깔이 있어야 한다고 말씀하셨다"며 자신의 다부진 몸을 장점으로 만들었다고 설명했다. 이어 "그랬더니 선배는 개그로 웃겨야지 누가 요즘 몸을 까고 웃기냐고 말했다"면서 과거 정범균이 노출 개그를 했던 사진을 공개했다. 어영진은 "대단한 개그맨 납셨다. 나는 박수라도 받았다"고 덧붙였다.마지막 조문객으로는 김영희가 등장했다. 그는 "'말자쇼'에서 범균 선배의 자리를 노리는 사람이 많아 언제 내칠까 고민했는데 저절로 가줘서 고맙다"고 말했다. 이어 "'말자쇼' MC 오디션을 시작하겠다"고 선언했고 개그맨들과 객석에 있던 남성 관객까지 오디션에 참여했다.'시청자 방송 위원회'에서는 박영재가 '말빨 중계석'을 문제 삼았다. 박소라와 윤재웅이 코너의 한 장면을 재연하자 박영재는 윤재웅을 가리키며 "이 친구가 뭔데 여심을 들었다 놨다 하는 역할을 하느냐"고 지적했다. 객석에서도 박영재의 발언에 동조하는 반응이 나오면서 윤재웅을 당황하게 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr