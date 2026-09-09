배우 김히어라가 수위 높은 대사와 과감한 표현을 소화하며 연극 '플리백'의 약 3개월간 여정을 마쳤다./사진제공=그램엔터테인먼트

배우 김히어라가 수위 높은 대사와 과감한 표현을 소화하며 연극 '플리백'의 약 3개월간 여정을 마쳤다./사진제공=그램엔터테인먼트

배우 김히어라가 수위 높은 대사와 과감한 표현을 소화하며 연극 '플리백'의 약 3개월간 여정을 마쳤다.김히어라는 지난 6일 서울 두산아트센터 연강홀에서 열린 '플리백' 마지막 공연을 끝으로 약 3개월간의 공연을 마무리했다. 한국 초연의 타이틀롤을 맡아 처음부터 끝까지 혼자 무대를 책임졌다.'플리백'은 영국의 극작가이자 배우 피비 월러-브리지가 현대인의 고독과 자기 파괴적 욕망을 블랙코미디로 풀어낸 작품이다. 2013년 에든버러 프린지 페스티벌에서 처음 공개된 뒤 TV 시리즈로도 제작됐다.김히어라는 극 중 런던에서 기니피그 카페를 운영하는 플리백 역을 맡았다. 플리백은 거침없는 언행과 냉소적인 유머 뒤에 친구를 잃은 상실감과 죄책감, 외로움과 자기혐오를 품고 살아가는 인물이다.김히어라는 수위 높은 대사와 과감한 표현을 거리낌 없이 소화했다. 능청스러운 표정과 몸짓, 거침없는 대사로 웃음을 자아내다가도 인물이 품은 고독과 상처를 표현하며 감정의 폭을 넓혔다. 자극적으로 비칠 수 있는 행동 이면의 결핍과 아픔에도 무게를 실었다.관객과 직접 호흡하는 1인극의 특성도 적극적으로 활용했다. 객석을 향해 즉흥적으로 질문을 던지고 반응을 주고받으며 관객을 플리백의 이야기에 끌어들였다. 유쾌한 웃음으로 시작해 점차 외로움과 상실, 자기혐오를 마주하는 인물의 변화를 그려냈다.김히어라는 이번 작품을 통해 1인극과 블랙코미디, 관객과 즉각적으로 소통하는 공연 방식에 도전했다. 홀로 극을 이끌어야 하는 만큼 약 3개월간 매회 관객과 호흡하며 무대를 채웠다.공연을 마친 김히어라는 "처음에는 한국에서 '플리백'을 처음 선보인다는 것, 그리고 한 사람이 처음부터 끝까지 무대를 책임져야 한다는 게 굉장히 큰 도전이었다. 3개월 동안 공연하면서 어느 순간부터는 '내가 이 작품을 잘 해내야 한다'는 생각보다 그냥 플리백을 만나러 무대에 간다는 마음이 더 커졌던 것 같다"고 지난 시간을 돌아봤다.이어 "배우 한 명이 무대에 서 있지만 사실 혼자 하는 공연은 아니었던 것 같다. 관객이 함께 있어야 비로소 완성되는 공연이었고, 그래서 매 공연이 조금씩 다를 수 있었던 것 같다"며 "3개월 동안 플리백을 만나러 와주신 모든 분들께 정말 감사드린다. 함께 플리백을 만들어주셨다는 말을 꼭 전하고 싶다"고 말했다.플리백을 향해서는 "이제 좀 쉬라고 말해주고 싶다. 그동안 너무 열심히 도망 다녔으니까. 이제는 굳이 웃기려고 하지 않아도 되고, 괜찮은 척하지 않아도 되고, 외로우면 외롭다고 말해도 된다고. 나도 너를 만나서 정말 즐거웠고, 많이 배웠다"고 작별 인사를 건넸다.김히어라는 8일부터 오는 10월 4일까지 서울숲 씨어터에서 열리는 음악극 '까라마조프의 자매들'에서 까라마조프가의 둘째이자 대필 작가 이반 역으로 관객과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr