이미지 크게보기 사진 = KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’

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‘황신혜의 같이 삽시다’ 이상우가 10년 동안 어머니와 장모를 한집에 모시게 된 사연을 밝혔다.9일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서 이상우는 결혼 후 어머니와 함께 살았으며, 장인어른이 세상을 떠난 뒤 장모도 집으로 모시게 됐다고 밝혔다.아내와 두 아들을 포함해 여섯 식구가 한집에서 지냈다고 했다. 이상우는 “우리 집이 웃겼던 게 나는 결혼하면서 어머니를 모시고 살았다. 내가 막내라 엄마랑 오래 같이 못 살지 않았나. 돌아가실 때까지 30년 가까이 살았다”고 회상했다.이어 “그러다 장인어른이 돌아가셨다. 장모님이 혼자 계시지 않냐. 그 마을에서 할머니 한 분이 돌아가셨는데 열흘 만에 발견되셨다. 그 뒤로 장모님이 너무 놀라신 거다. ‘너희 집에 들어와서 살까?’ 하셔서 우리 엄마하고 장모님하고 같이 살았다. 아들까지 6명이서 10년을 넘게 살았다”고 털어놨다.두 어머니가 함께 살면서 장모가 자신의 어머니를 챙긴 일도 있었다. 이상우는 “나이 차이가 많이 났다. 우리 어머니가 나이가 많으셔서 16년 차이가 났다”며 “장모님이 너무 고마운 게 장모님이 우리 엄마 밥을 다 차려주셨다. 딸이 큰애가 장애가 있으니까 고생한다고 시어머니는 내가 책임지겠다고 했다”고 전했다.현재 장모와 큰아들의 관계도 남달랐다. 이상우는 “지금도 장모님은 살아계는데 연세가 많으셔서 잘 걷질 못한다. 그러니까 큰아들이 수족이 되어준다. 물 떠다 드리고 양치할 때 같이 간다. 얘는 할머니 손발이 되어줬다. 아들 보고 너무 효자라고 칭찬을 많이 해주니까 되게 기분 좋아한다. 장모님이 많이 도와주셨다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr