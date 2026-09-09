사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

배우 문근영이 축구 유니폼을 입고 밝은 미소와 윙크 셀카로 근황을 전했다.문근영은 최근 자신의 인스타그램에 "경건한 마음으로, 오늘은 결과도 경기력도 좋길 기대합니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문근영은 연두색 축구 유니폼을 입은 채 벽을 배경으로 카메라를 바라보며 셀카를 남기고 있다. 머리를 단정하게 뒤로 넘긴 모습에 은은한 미소를 더했고, 화장기 많지 않은 자연스러운 얼굴과 또렷한 눈매가 편안한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 문근영은 같은 자리에서 한쪽 눈을 감고 윙크를 하며 익살스러운 표정을 지었다. 환하게 빛나는 피부와 자연스러운 미소가 어우러졌고, 축구 유니폼 특유의 선명한 컬러가 밝고 활기찬 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "역시역시 미모는 여전하시네용", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "살빠지신듯요", "하앜 깜놀 넘나 이쁨", "예삐 예삐" 등의 댓글을 달았다.한편 문근영은 1987년생으로 39세다. 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔해 2003년 영화 '장화, 홍련', 2004년 '어린 신부'가 연이어 흥행하면서 국민 여동생 타이틀을 얻었다. 또 문근영은 지난 7월 오랜 시간 교제해온 7세 연상의 연극배우 정평과 결혼을 발표해 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr