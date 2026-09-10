이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송인 유재석이 85세 순정만화가 민애니 작가의 그림을 보고 감탄했다.9일 방송된 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에는 K팝 아이돌을 순정만화 화풍으로 그려 화제를 모은 민애니 작가가 출연했다.이날 유재석은 민애니라는 이름부터 궁금해했다. 민애니 작가는 본명은 민신식이라며 “아버지께서 제 이름을 ‘민신식’으로 지으셨다. 새로운 문화를 받아들이라고”라고 설명했다. 이어 “근데 출판사 사장님이 지어주셨다. 그 때는 ‘애니’라는 말을 잘 안 쓸 때인데”라고 덧붙였다.민애니 작가는 출판 만화 시장이 사라진 뒤 한동안 그림을 쉬었다고 했다. 이후 딸의 권유로 유튜브를 시작했고, 아이돌을 그려보라는 말을 듣고 작업에 나섰다.그는 세 번째로 방탄소년단 지민을 그려 올린 뒤 외국인들의 댓글이 쏟아지며 큰 반응을 얻었다고 회상했다. 그러면서 “그때부터 만사 제쳐두고 그림을 죽자 살자 그렸다. ‘내가 이런 세상을 다 사는구나’ 싶고, 신기하다”고 말했다.민애니 작가가 그린 방탄소년단, 블랙핑크, 리센느 등 K팝 아이돌 작품을 본 유재석은 “살아있는 것 같다”고 감탄했다. 민애니 작가는 자신은 그림을 배운 적이 없다며 “족보가 없다. 그래서 저는 노비의 그림이라고 한다”고 겸손한 모습을 보였다.이어 유재석을 소재로 한 작품들도 공개됐다. 먼저 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 여장을 하고 ‘유제니’로 변신했던 모습이 등장하자 유재석은 다른 아이돌 그림들과 비교하며 “제 그림만 좀 화풍이 다른 것 같다”고 웃었다.민애니 작가는 또 다른 분위기의 유재석 그림을 선보였다. 유재석의 얼굴은 평소보다 한층 선명한 인상으로 그려졌고, 전체적으로 로맨스 판타지 남자 주인공을 떠올리게 했다. 민애니 작가는 “이건 로판 남주처럼 그렸다”고 설명했다.그림을 본 유재석은 “제가 카카오톡을 했다면 이걸 프로필 사진으로 하고 싶다”고 반응하며 만족감을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr