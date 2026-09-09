이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

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서인영이 전성기 시절 한 달에 2억 원씩 쇼핑에 쓰기도 했던 소비 습관을 공개했다.9일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는 “드디어 10년 만에 새 앨범 준비하는 가수 서인영 최초 공개!”라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서인영은 그룹 (여자)아이들의 멤버 전소연을 만나 음악 작업을 함께하며 이야기를 나눴다.재정 관리에 대한 이야기가 나오자 전소연은 “나랑 엄마랑 같이 한다”고 설명했다. 자신의 경우를 묻는 말에 서인영은 “나는 아빠한테 카드를 뺏겼다”고 털어놨다.전소연은 서인영의 소비와 관련한 소식을 접한 뒤 “최근에 뉴스를 봤다”고 언급했다. 앞서 서인영은 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 전성기에 약 100억 원을 벌었지만 현재는 남은 돈이 없다고 밝힌 바 있다.서인영이 번 돈의 사용처를 두고 전소연은 “방송에는 그렇게 나갔지만 사실은 곡, 무대, 의상과 같은 회사에 많이 쓰신 거 아니냐”고 물었다. 그러나 서인영의 대답은 의외였다. 그는 “아니다. 쇼핑하는 데 썼다”고 선을 그었다.서인영은 당시 자신의 씀씀이를 떠올리며 “버는 게 있어도 한 달에 몇 천씩, 한 2억씩을 쓰면 통장에 돈이 없더라”고 회상했다. 한 달에 2억 원을 쓴다는 이야기에 놀란 전소연을 향해 서인영은 “왜? 2억씩 쓰기가 어렵냐”고 반문했다.쇼핑에 대한 두 사람의 차이도 드러났다. 전소연은 “나중에 쇼핑을 도와달라. 저는 아예 못 사는 스타일이다. 갖고 싶은 것도 아예 없고 배달을 좀 오버해서 시킨다거나 이 정도다”라고 전했고, 서인영은 “이상하다. 여기서 딱 갈린다. 얘랑 나랑 안 맞는다”고 반응했다.앞서 전소연은 한창 저작권료 수입이 많을 때 월 10억 원을 벌었다고 밝혀 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr