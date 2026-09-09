사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 브라운 톤 스타일링으로 차분한 분위기를 전하며 감각적인 일상을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "작년 이맘때 브라운 컬러의 레더 자켓에 반해 처음 알게 된 브랜드"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 브라운 컬러 벨트 재킷에 와이드 팬츠를 매치한 차분한 스타일링으로 건물 앞에 서서 은은한 미소를 짓고 있다. 블랙 톤 외벽과 우드 소재가 어우러진 공간을 배경으로 자연스럽게 두 손을 모은 자세가 담백한 분위기를 더하며 길게 내려오는 헤어스타일과 편안한 표정이 전체적인 무드를 한층 부드럽게 완성했다.이어진 사진에서 31기 순자는 커다란 창가에 걸터앉아 밝은 자연광을 받으며 카메라를 바라보고 있다. 연한 그레이 톤의 레이어드 상의와 와이드 팬츠를 매치해 부드러운 색감을 살렸고, 한쪽으로 길게 늘어뜨린 헤어와 차분한 시선이 여유로운 분위기를 자연스럽게 전한다.또 다른 사진에서 31기 순자는 브라운 컬러 레더 재킷을 걸친 채 커다란 격자창 앞에 서 있다. 스트라이프 이너와 짙은 브라운 팬츠를 함께 매치해 계절감 있는 스타일을 완성했으며, 한 손으로 재킷을 가볍게 잡은 자세와 옆에 놓인 화분이 어우러져 편안하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 31기 순자는 화이트 톤 실내 소파에 앉아 손목을 바라보며 차분한 포즈를 취하고 있다. 아이보리 상의와 데님 팬츠, 브라운 슈즈를 매치한 깔끔한 스타일링이 돋보이며, 화이트 선반과 우드 바닥이 조화를 이루는 공간이 담백한 일상의 감성을 더했다.이를 본 팬들은 "넘넘 어울리세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "요새 미모가 업", "옷 너무 이쁘네요", "기본적으로 분위기가 좋으신듯" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr