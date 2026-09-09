사진 = 한채아 인스타그램

사진 = 한채아 인스타그램

사진 = 한채아 인스타그램사진 = 한채아 인스타그램

배우 한채아가 햇살 가득한 공간에서 편안한 스타일링으로 여유로운 일상을 공개했다.한채아는 최근 자신의 인스타그램에 "생일이라도 함께할 수 있어 행복한 우리𖤐𖤐"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한채아는 블랙 캡과 블랙 골지 상의를 매치하고 카키 컬러의 와이드 팬츠를 입은 편안한 차림으로 아치형 블랙 도어 앞에 서 있다. 한 손에는 화이트 텀블러를 들고 다른 손으로 얼굴을 살짝 가린 채 자연스러운 포즈를 취했고, 오렌지 컬러 숄더백이 스타일링에 포인트를 더하며 밝은 햇살과 어우러져 시선을 끈다.이어진 사진에서 한채아는 같은 자리에서 손으로 얼굴을 가린 채 정면을 향해 서 있다. 화이트 외벽과 블랙 도어의 대비가 깔끔한 분위기를 만들고, 주변 화분과 초록빛 식물이 더해져 한층 여유로운 공간감을 완성했다.마지막 사진에서 한채아는 문을 열고 건물 안으로 들어가는 뒷모습을 남겼다. 오렌지 숄더백을 어깨에 멘 채 천천히 발걸음을 옮기는 모습과 길게 내려오는 헤어스타일이 자연스럽게 어우러졌고, 햇살이 비추는 입구 풍경이 차분한 분위기를 더했다.앞서 한채아는 자신의 유튜브 채널에서 남편 차세찌와 딸과 외식하는 일상을 공개했다. 영상에서 한채아는 차세찌가 '잔소리 마왕'이라고 폭로했다. 딸이 "엄마도 잔소리 하잖냐"고 하자 한채아는 "다른 아빠들은 딸이 뭘 해도 머리부터 발끝까지 사랑스럽다고 하는데 아빠는 잔소리가 심하다"고 했다. 그러자 이를 들은 차세찌는 "나도 사랑하지만 좋은 어른이 되기 위해 도와주는 거다"라고 말했다.한편 1982년생인 한채아는 44세로 2006년 '사랑은 이별을 데리고 오다' 뮤직비디오로 데뷔해 2008년 MBC 드라마 '코끼리'로 연기 활동을 시작해 '이웃집 웬수', '각시탈' 등에 출연했다. 이후 2018년 5월 차범근의 셋째 아들인 1986년생 차세찌와 결혼해 같은 해 10월 딸을 낳았으며 지난해 드라마 '멱살 한번 잡힙시다, '야한(夜限) 사진관'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr