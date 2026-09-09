사진 = 표예진 인스타그램
사진 = 표예진 인스타그램
배우 표예진이 싱그러운 여행 일상을 공개하며 자연스러운 매력을 전했다.

표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "TEAMDAUN오구오구🌸나 MZ샷 필요없어…..장황한 앵글들새우튀김과 핑구들..고마웡🩵🩵🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 표예진은 흑백 스트라이프 반소매 티셔츠에 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 야외 테이블에 앉아 물방울이 맺힌 와인잔을 손에 든 채 카메라를 향해 고개를 기울이고 미소를 짓고 있다. 뒤편으로는 흰색 외관의 건물과 잘 다듬어진 정원이 어우러져 여유로운 분위기를 더했고 가까이 다가간 구도는 밝은 표정과 맑은 눈빛을 한층 돋보이게 했다.
사진 = 표예진 인스타그램
사진 = 표예진 인스타그램
벤치에 앉은 표예진은 양손으로 턱을 감싼 채 카메라를 올려다보며 귀여운 표정을 짓고 있다. 검은색 가방을 멘 편안한 모습과 주변의 초록 식물이 어우러지며 꾸밈없는 일상의 순간을 자연스럽게 담아냈다.
사진 = 표예진 인스타그램
사진 = 표예진 인스타그램
이어진 셀카에서 표예진은 같은 자리에서 와인잔을 다시 들어 보이며 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있다. 의자 옆에 놓인 검은색 가방과 뒤편 화단, 바닥 타일이 함께 담기며 여행 중 잠시 쉬어가는 한 장면 같은 분위기를 완성했다.

마지막 사진에서 표예진은 하늘색 분수대 가장자리에 걸터앉아 환하게 웃고 있다. 양손을 분수대에 가볍게 짚은 자세와 뒤편으로 이어진 야자수, 건물, 초록 풍경이 어우러져 밝고 시원한 분위기를 자아냈다.
사진 = 표예진 인스타그램
사진 = 표예진 인스타그램
한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다. 또 표예진은 최근 시크릿이엔티와 재계약을 체결했다. 시크릿이엔티 소속 배우로는 홍종현, 김주헌, 장여빈, 배재성, 장덕수, 성승하 등이 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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