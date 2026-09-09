사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 싱그러운 여행 일상을 공개하며 자연스러운 매력을 전했다.표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "TEAMDAUN오구오구🌸나 MZ샷 필요없어…..장황한 앵글들새우튀김과 핑구들..고마웡🩵🩵🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 표예진은 흑백 스트라이프 반소매 티셔츠에 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 야외 테이블에 앉아 물방울이 맺힌 와인잔을 손에 든 채 카메라를 향해 고개를 기울이고 미소를 짓고 있다. 뒤편으로는 흰색 외관의 건물과 잘 다듬어진 정원이 어우러져 여유로운 분위기를 더했고 가까이 다가간 구도는 밝은 표정과 맑은 눈빛을 한층 돋보이게 했다.벤치에 앉은 표예진은 양손으로 턱을 감싼 채 카메라를 올려다보며 귀여운 표정을 짓고 있다. 검은색 가방을 멘 편안한 모습과 주변의 초록 식물이 어우러지며 꾸밈없는 일상의 순간을 자연스럽게 담아냈다.이어진 셀카에서 표예진은 같은 자리에서 와인잔을 다시 들어 보이며 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있다. 의자 옆에 놓인 검은색 가방과 뒤편 화단, 바닥 타일이 함께 담기며 여행 중 잠시 쉬어가는 한 장면 같은 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 표예진은 하늘색 분수대 가장자리에 걸터앉아 환하게 웃고 있다. 양손을 분수대에 가볍게 짚은 자세와 뒤편으로 이어진 야자수, 건물, 초록 풍경이 어우러져 밝고 시원한 분위기를 자아냈다.한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다. 또 표예진은 최근 시크릿이엔티와 재계약을 체결했다. 시크릿이엔티 소속 배우로는 홍종현, 김주헌, 장여빈, 배재성, 장덕수, 성승하 등이 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr