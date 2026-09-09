다영, 12kg 감량 후 자신감 업…크롭티 입고 복근은 보일랑말랑

그룹 우주소녀 멤버이자 솔로 가수로 활동 중인 다영이 과감한 패션을 선보였다.다영은 최근 자신의 SNS를 통해 일상을 담은 사진을 공개했다. 사진 속 다영은 금발 헤어스타일에 화이트 크롭톱과 여유로운 핏의 데님 팬츠를 매치해 힙한 분위기를 연출했다.무엇보다 시선을 끄는 건 크롭톱 안으로 그대로 드러낸 블랙 속옷이다. 깊게 파인 암홀 사이로 속옷을 자연스럽게 노출하며 이를 하나의 스타일링 요소로 활용했다. 양팔을 머리 위로 들어 올린 포즈까지 더해져 다영 특유의 자신감 넘치는 분위기가 강조됐다.짧은 상의 아래로는 선명한 복근과 잘록한 허리 라인이 그대로 드러났다. 다영은 솔로 활동을 준비하면서 약 1년에 걸쳐 12kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr