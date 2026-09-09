tvn '최애의 사원' 주연을 맡은 강훈을 인터뷰했다./사진제공=앤피오

tvn '최애의 사원' 주연을 맡은 강훈을 인터뷰했다./사진제공=앤피오

"1kg밖에 감량을 안 했더라고요. 대신 운동을 이번에는 좀 빡세게 했어요."배우 강훈은 9일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 tvN '최애의 사원' 속 로맨틱 코미디 남자 주인공을 소화하기 위해 기울인 노력을 이야기했다.강훈이 주연을 맡은 '최애의 사원'은 '최애'를 만나기 위해 스타트업 기업 아펠로에 입사한 남다름(김혜준 분)의 성장기와 로맨스를 그린 작품으로, 인기 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한다. 강훈은 아펠로 대표 강하기 역을 맡아 김혜준과 로맨스 호흡을 맞췄다.강훈은 작품을 앞두고 체중 감량보다 운동을 통해 몸의 변화를 만드는 데 집중했다. 그는 "촬영이 없는 날에는 무조건 헬스장에 갔다. 촬영이 있는 날에는 집에서 홈트레이닝을 하거나, 늦게 시작하면 헬스장에 갔다가 현장에 갔다"고 말했다. 이어 "그렇게 하면 아무래도 몸의 셰이프가 만들어진다. 1kg여도 딱 다른 느낌이 와서 그렇게 관리했다"고 덧붙였다.하얀 피부는 별도의 관리보다 타고난 영향이 크다고 했다. 강훈은 "피부과를 자주 가거나 따로 관리를 하지는 않는다. 그냥 잘 자고 잘 먹으면 피부는 알아서 잘되겠다고 생각하면서 살고 있다"고 이야기했다. 유전적인 영향이냐는 물음에는 "그런 것 같다. 누나도 하얗다"며 "부모님이 고생하며 살아오셔서 지금은 모르겠지만, 원래는 하얗지 않았을까 생각한다"고 답했다.배우로서 인지도가 크게 높아졌다고 체감한 작품은 2024년 방송된 ENA '나의 해리에게'였다. 신혜선, 이진욱과 호흡을 맞춘 강훈은 강주연 역으로 존재감을 알렸다. 그는 "'나의 해리에게'를 보고 많은 분이 좋아해 주신다는 걸 느꼈다. 밖에서도 정말 많이 알아봐 주셨다"며 "지금까지도 '강주연이라는 캐릭터를 너무 잘 봤다'고 말씀해 주신다. '내가 정말 최선을 다해서 연기했나 보다'라는 생각이 들었다"고 회상했다.강훈은 꾸준히 작품 활동을 이어왔지만 공식 인터뷰는 넷플릭스 '너의 시간 속으로' 이후 약 3년 만이다. '나의 해리에게'로 좋은 반응을 얻었을 당시에도 인터뷰에 나서지 않았던 이유는 자신의 말솜씨에 대한 걱정 때문이었다.강훈은 "내가 말을 잘 못한다. 글로 정리하면 조금 더 고급스럽고 예쁘게 표현할 수 있지 않을까 싶었다"며 "예전에 인터뷰를 했는데 내가 말을 너무 못하는 것 같아서 그때부터 겁이 났다"고 털어놨다.그는 "이후 3~4년이 지났다. 내가 말을 잘 못한다는 걸 잊은 거다. 그런데 오늘 다시 체감하고 있다"고 너스레를 떨었다. 이어 "예쁜 말을 하고 싶다. 책에서 본 표현들도 쓰고 싶은데 인터뷰에서는 바로바로 말씀드려야 하니까 예쁘게 표현하지 못한 것 같았다"고 덧붙였다. 정작 강훈은 걱정이 무색할 만큼 솔직하게 자기 생각을 풀어냈다. 꾸밈없는 이야기 속에 특유의 귀염성을 녹여 웃음을 더했고, 작품과 연기를 언급할 때는 진지한 태도로 진심을 전했다.강훈은 최근 높아진 인기는 SNS를 통해 실감하고 있다. 평소 외출을 자주 하지 않는다는 그는 "SNS로 쪽지가 정말 많이 온다. 국내외를 가리지 않고 오니까 그걸 보면서 많이 사랑해 주신다는 걸 느낀다"고 말했다.받은 사랑만큼 팬들에게 표현하려는 노력도 늘었다. 강훈은 "내 모습을 많이 보여드리려고 게시물을 많이 올리고 있다"며 "좋아해 주신 만큼 나도 표현해 드리고 싶다. 내 모습을 더 보여드리고 싶은 마음"이라고 팬들을 향한 고마움을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr