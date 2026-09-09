배우 안소희가 삿포로 거리에서 여유로운 여행 일상을 공개했다.
안소희는 최근 자신의 인스타그램에 "삿포로 Day2! 🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 안소희는 벽돌 외관의 커피 매장 앞에 서서 음료를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 하늘색 스트라이프 셔츠를 화이트 티셔츠 위에 걸치고 흰 팬츠와 운동화를 매치했으며, 검은 선글라스와 플라워 패턴 가방에 인형 키링을 달아 포인트를 더했다. 한 손에는 컬러풀한 컵을 들고 다른 손으로는 작은 디저트를 들어 보이며 밝은 미소를 짓는 모습이 눈길을 끈다. 이어진 사진에서 안소희는 같은 장소의 높은 테이블에 한 손을 가볍게 올린 채 음료를 들고 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 다리를 교차한 자세와 편안한 스타일링이 어우러지며 한층 여유로운 분위기를 자아냈고 테이블 위에 놓인 또 다른 컵과 뒤편 커피 매장이 함께 담겨 여행의 한순간을 그대로 전했다.
한편 1992년생인 안소희는 34세로 2007년 그룹 원더걸스로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 배우로서 활동을 이어가는 동시에 유튜브를 통해 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
안소희는 최근 자신의 인스타그램에 "삿포로 Day2! 🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 안소희는 벽돌 외관의 커피 매장 앞에 서서 음료를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 하늘색 스트라이프 셔츠를 화이트 티셔츠 위에 걸치고 흰 팬츠와 운동화를 매치했으며, 검은 선글라스와 플라워 패턴 가방에 인형 키링을 달아 포인트를 더했다. 한 손에는 컬러풀한 컵을 들고 다른 손으로는 작은 디저트를 들어 보이며 밝은 미소를 짓는 모습이 눈길을 끈다. 이어진 사진에서 안소희는 같은 장소의 높은 테이블에 한 손을 가볍게 올린 채 음료를 들고 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 다리를 교차한 자세와 편안한 스타일링이 어우러지며 한층 여유로운 분위기를 자아냈고 테이블 위에 놓인 또 다른 컵과 뒤편 커피 매장이 함께 담겨 여행의 한순간을 그대로 전했다.
한편 1992년생인 안소희는 34세로 2007년 그룹 원더걸스로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 배우로서 활동을 이어가는 동시에 유튜브를 통해 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT