사진 = 안소희 인스타그램

사진 = 안소희 인스타그램

배우 안소희가 삿포로 거리에서 여유로운 여행 일상을 공개했다.안소희는 최근 자신의 인스타그램에 "삿포로 Day2! 🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안소희는 벽돌 외관의 커피 매장 앞에 서서 음료를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 하늘색 스트라이프 셔츠를 화이트 티셔츠 위에 걸치고 흰 팬츠와 운동화를 매치했으며, 검은 선글라스와 플라워 패턴 가방에 인형 키링을 달아 포인트를 더했다. 한 손에는 컬러풀한 컵을 들고 다른 손으로는 작은 디저트를 들어 보이며 밝은 미소를 짓는 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 안소희는 같은 장소의 높은 테이블에 한 손을 가볍게 올린 채 음료를 들고 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 다리를 교차한 자세와 편안한 스타일링이 어우러지며 한층 여유로운 분위기를 자아냈고 테이블 위에 놓인 또 다른 컵과 뒤편 커피 매장이 함께 담겨 여행의 한순간을 그대로 전했다.한편 1992년생인 안소희는 34세로 2007년 그룹 원더걸스로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 배우로서 활동을 이어가는 동시에 유튜브를 통해 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr