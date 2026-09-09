tvN '최애의 사원' 주연을 맡은 김혜준을 인터뷰했다./사진제공=매니지먼트mmm

tvN '최애의 사원' 주연을 맡은 김혜준을 인터뷰했다./사진제공=tvN

tvN '최애의 사원' 주연을 맡은 김혜준을 인터뷰했다./사진제공=매니지먼트mmm

"키스신을 그렇게 오래 찍는 줄도 몰랐어요. 저희가 보는 건 정말 잠깐이잖아요. 그런데 정말 반나절 내내 찍을 때도 있었어요."최근 서울 강남구의 한 카페에서 tvN '최애의 사원' 종영을 기념해 만난 배우 김혜준은 강훈과 본격적인 로맨스 연기를 펼친 소감에 관해 이야기했다. 데뷔 11년 만에 처음 로맨틱 코미디에 도전한 그는 총격전에는 익숙하지만, 키스신은 아직 낯설다며 웃었다. 첫 로코를 마친 뒤에는 "후회가 남지 않는다"고 만족감을 나타냈다.'최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 된 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스다. 김혜준은 남다름 역을 맡아 아펠로 대표 강하기로 분한 강훈과 로맨스 호흡을 맞췄다.로맨틱 코미디가 처음인 만큼 애정신 촬영도 익숙하지 않았다. 그는 "감독님이 애정신에 되게 진심이셨다. 로코를 많이 하셨던 분이라 정말 많은 테이크로 찍었던 것 같다"고 떠올렸다. 이어 "눈을 마주치는 장면이 많은데 실제로는 훨씬 더 가깝다. 감독님이 '더 붙어줘, 더 붙어줘'라고 하실 때가 많았다"며 "'이러다 진짜 곧 닿겠어' 싶은 정도였다"고 웃었다.그는 "눈을 오래 마주치고 있으면 민망하지 않나. 처음에는 '이걸 어떻게 하지?' 싶었다"며 "그걸 견뎌내야겠다고 생각했다. 하다 보니 나중에는 익숙해져 금방 적응했던 것 같다"고 덧붙였다.장르물과 로맨틱 코미디 가운데 어떤 장르가 더 잘 맞는지를 묻자 김혜준은 어느 하나를 고르지 못했다. 작품마다 표현해야 하는 방식이 다른 만큼 새로운 장르에 도전할 때마다 또 다른 어려움을 마주한다고 했다."둘 다 어려워요. 잘 맞는다기보다는 표현하고자 하는 것들이 다르고, 하면 할수록 새로운 테스트가 나오는 것 같아요. 저는 총 쏘는 건 할 줄 알아서 좀 익숙한 마음이 있는데 키스신은 아직 처음이라 낯설어요. 그 정도이지 사실 연기에 있어서는 매한가지로 항상 어렵게 생각하고 있는 것 같아요."키스신 경험이 많지 않은 만큼 아쉬움도 남았다. 김혜준은 "기술적인 것들도 현장에서 배우면서 찍었다"며 "우리가 보는 것과 현장에서 해야 하는 것들이 또 다르지 않나. 그런 것들을 좀 더 알게 되면 다음에는 조금 더 잘할 수 있지 않을까 싶다"고 털어놨다.강훈의 배려도 큰 도움이 됐다. 김혜준은 "아무래도 강훈 오빠가 저보다 멜로나 이런 것들을 했던 경험이 있어서 많이 배려해줬다"며 "특히 애정신에서는 예쁘게 나오는 게 중요하다고 생각해서 각도 같은 것도 많이 배려해줬다"고 고마워했다. 이어 "본인도 예쁜 각이 있을 수 있는데 '네가 예쁜 각으로 내가 맞추겠다'고 했다. 저를 우선으로 생각해주는 부분이 있었다"고 말했다.김혜준은 "애정신은 민감한 부분이기 때문에 서로 민망할 수도 있고 부끄러울 수도 있다. 그런데 그런 장면들을 장난스럽거나 유머로 소비하지 않고 배려를 잘해줬던 것 같다"며 "농담을 많이 하지 않고 차분하게 잘해줬다"고 돌아봤다."제가 TV에서 보면서 '부끄러운데, 오글거려' 했던 장면들이 있잖아요. 그런 것들이 찍을 때는 더 오글거리더라고요. 그런데 그걸 더 과감하게 표현해야 시청자분들이 재미있게 봐주시는 것 같더라고요. 그래서 그걸 이겨내려고 많이 노력했어요. 후회가 남지 않습니다."공교롭게도 '최애의 사원' 방송 시기에는 김혜준의 또 다른 대표작 '킬러들의 쇼핑몰2'도 공개됐다. 로맨틱 코미디와 킬러 액션이라는 상반된 장르의 작품을 비슷한 시기에 선보이면서 서로 다른 얼굴로 시청자들과 만났다. 총격전에는 익숙하지만, 키스신은 아직 낯설다는 김혜준. 데뷔 11년 만의 첫 로맨틱 코미디를 통해 새로운 연기에 도전한 그는 후회가 남지 않는다며 첫 로코를 성공적으로 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr