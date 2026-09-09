박준면의 살 빠지기 전 후 모습 차이에 다이어트 주사 의혹이 불거졌다. /사진=텐아시아DB, 유튜브 영상 캡처.

박준면이 다이어트 주사 의혹에 대해 해명했다. /사진=유튜브 영상 캡처.

배우 박준면이 체중 감량 후 불거진 비만치료제 마운자로 투약설을 직접 부인했다.9일 유튜브 채널 '박준면의 낯가림'에는 '사람이 두 명인데 김밥을 몇 줄을 싸는 거야'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 방송인 신기루가 게스트로 출연했다.신기루는 최근 눈에 띄게 슬림해진 박준면의 모습을 언급하며 "내 채널에 언니가 나오고 나서 '언니 엄청 작다'고 난리가 났다. 원래 내 옆에 서면 다 작아 보인다"고 말했다. 박준면은 지난달 신기루의 유튜브 채널 '뭐든하기루'에 출연했을 당시 이전보다 확연히 날씬해진 체형으로 화제를 모은 바 있다.신기루는 "언니가 '하우스 오브 피스'에 나가지 않았나. 아직 영상은 안 올라왔는데 그 프로그램 작가가 언니 살 너무 빠졌다고 하더라. 마운자로 한다는 소문이 돌았다"고 언급했다.이에 박준면은 억울함을 호소하며 "나 그것 때문에 마운자로 맞았냐고 기사까지 났다. 저 마운자로 안 했다. 정말이다. 믿어달라"고 해명했다. 감량 배경에 대해서는 "작년에 우연히 살이 빠진 거다. 공연하면서 힘드니까 살이 빠진 것"이라며 "이러면 또 기사 난다. 편집해 달라"고 덧붙였다.신기루 역시 마운자로를 사용하지 않는 이유를 밝혔다. 그는 "나한테도 '마운자로 왜 안 하냐'는 댓글이 많이 달린다"며 "그러면 너무 삶의 낙이 없을 것 같다. 유일하게 스트레스 푸는 게 '끝나고 뭐 먹지' 생각하는 것인데 그게 인생에서 없어지면 안 된다"고 털어놨다.한편, tvN '언니네 산지직송3'에서 하차한 박준면은 ENA 새 예능 프로그램 '니돈내산'에 출연한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr