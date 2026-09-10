가수 손태진의 조카가 걸그룹 빌리 멤버 시윤이었다./사진=텐아시아DB

손태진이 3대째 내려오는 요리를 공개한다./사진제공=KBS

가수 손태진의 조카가 걸그룹 빌리 멤버 시윤이었다.오는 10일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)은 '가문의 레시피' 특집으로 방송된다. ‘1등 가수’ 손태진은 선배들을 위해 특별한 요리에 도전한다. 이번에 손태진이 선택한 요리는 할머니, 어머니, 손태진까지 3대로 이어진 ‘손가네 가문의 요리’라고 해 기대를 모은다.이날 공개되는 VCR 속 손태진은 자신과 같은 아파트 다른 층에 있는 부모님의 집에서 어머니의 레시피 북을 챙겼다. 앞서 손태진의 어머니는 ‘편스토랑’에서 글로벌한 요리 실력을 공개했다. 특히 오랜 외국생활을 하며 직접 하나하나 배우고 꼼꼼하게 정리한 손태진 어머니의 레시피 북이 큰 화제를 모았다.손태진은 어머니의 레시피 북 속 한 가지 요리를 콕 집으며 “오늘부로 3대로 거듭나는 메뉴”라고 설명하며 본격적으로 요리를 시작했다. 손태진의 할머니가 만들었던 음식에 손태진의 어머니가 자신의 비법을 더했는데, 여기에 남다른 요리 센스를 자랑하는 손태진이 또 다른 비법을 추가했다고 밝힌다.요리를 하던 손태진은 할머니에 대한 기억을 떠올렸다. 손태진은 할머니에 대해 “정말 존경한다”라고 말했다. 손태진의 할머니는 그 시대에 독학으로 영어를 공부해 자신의 길을 개척한, 그야말로 신여성이었다고. 무엇보다 어학에 대한 능력과 열정이 남달랐던 할머니에 대한 이야기를 이를 들은 ‘편스토랑’ 식구들은 “할머니의 어학 DNA가 손태진에게 이어졌다”라며 고개를 끄덕였다.손태진은 집안에 국악 관련 인간문화재가 무려 3명이나 있다고 밝혔다. 손태진의 이모할머니는 레전드 가수 심수봉이고 사촌동생 진원은 크로스오버 그룹 리베란테의 테너로 활동 중인 성악가다. 조카는 걸그룹 '빌리'의 시윤이라고 해 놀라움을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr