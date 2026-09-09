하루 걸러 또 음주운전 터졌다…낸시랭 이어 이혁재까지 '도미노 입건' [종합]

음주운전으로 경찰에 입건된 방송인 이혁재의 과거 '개념 발언'이 화제다./사진=SNS

낸시랭이 음주 운전으로 적발됐다./사진=텐아시아DB

팝아티스트 겸 방송인 낸시랭이 만취 상태로 운전대를 잡아 적발된 지 채 하루도 지나지 않아, 코미디언 출신 방송인 이혁재마저 술을 마시고 운전하다 오토바이를 들이받는 사고를 냈다. 하루 간격으로 전해진 잇단 음주운전 소식에 대중의 피로감과 실망감도 커지고 있다.9일 인천 연수경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 이혁재를 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다. 이혁재는 전날인 8일 오후 10시께 인천 연수구 송도동의 한 도로에서 술에 취한 상태로 차량을 몰다 신호 대기 중이던 오토바이 후미를 추돌한 혐의를 받는다.사고 당시 이혁재의 차량에 동승자는 없었으며, 현장에 출동한 경찰이 측정한 그의 혈중알코올농도는 0.03% 이상 0.08% 미만으로 면허정지 수치에 해당하는 상태였다. 피해자인 20대 오토바이 운전자는 경상을 입은 것으로 전해졌으나, 경찰은 구체적인 피해 정도를 파악해 교통사고처리특례법상 치상 혐의 적용 여부를 검토하고 있다.사고 직후 온라인상에서는 과거 이혁재의 공식 발언이 소환되며 비판의 목소리가 커졌다. 그는 과거 한 강연 형태의 공식 석상에서 "연예인은 뭔가 실수하고 잘못하면 법적 책임뿐만 아니라 도덕적 책임까지 지면서 산다. 그게 방송과 시청자, 국민들이 기대하는 기준"이라며 "연예인들도 이런 도덕적 기준과 눈높이에 맞춰 살고 있다"고 도덕성을 강조한 바 있다. 대중을 향해 높은 책임감을 역설했던 과거의 당당함과 달리, 정작 자신은 음주운전이라는 실정법을 위반하며 스스로 말을 뒤집은 모양새가 됐다.1999년 MBC 공채 코미디언으로 데뷔한 이혁재는 2004년 KBS 연예대상 대상을 수상하며 전성기를 달렸으나, 2010년 룸살롱 폭행 사건 등에 연루되며 사실상 방송가에서 퇴출됐다. 지난 3월 국민의힘 '광역의원 비례 청년 오디션' 심사위원단에 참여하며 공식 활동에 나섰으나, 이번 음주 사고로 다시 논란의 중심에 섰다.불과 하루 전인 8일에는 낸시랭의 음주운전 사실이 알려지며 충격을 줬다. 서울 강남경찰서에 따르면 낸시랭은 8일 오전 3시 45분께 서울 강남대로 일대에서 술을 마신 채 운전하다가 경찰의 음주 단속에 적발됐다. 적발 당시 낸시랭의 혈중알코올농도는 면허취소 기준(0.08% 이상)에 해당하는 수치였다. 낸시랭은 지인들과 샴페인을 마신 뒤 귀가하는 과정에서 안일하게 운전대를 잡았다는 취지로 입장을 전한 것으로 알려졌다.음주운전은 타인의 생명을 직접적으로 위협하는 중대한 위법 행위다. 사회적 경각심과 처벌 기준이 갈수록 엄격해지고 있음에도, 유명 방송인들의 안일한 인식이 빚어낸 잇단 음주 사고는 씁쓸함을 남긴다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr