이선희→이금희, 한글날 제정 100주년 맞아 한국어 노래 제작

가수 이선희와 방송인 이금희가 전 세계 한국어 학습 청소년들을 위한 한국어 노래를 제작했다.국제한국어교육재단은 8일 2026년 한글날 제정 100주년을 맞아 해외 현지 공교육 내 한국어반 학생들을 위한 주제가 ‘너랑 나랑 다같이’의 뮤직비디오를 게재했다.이번 프로젝트는 한국어 교육에 앞장서 온 이선희, 이금희 두 아티스트의 협업으로 진행됐다. 곡은 한국어 특유의 운율과 다채로운 표현을 노랫말과 멜로디 속에 자연스럽게 담아낸 것이 특징이다.가창력과 표현력을 갖춘 대한민국 대표 가수 이선희는 직접 작곡과 가창을 담당했다. 특히, 한글 자모와 순우리말이 지닌 운율감을 음악적으로 표현했다. 여기에 수십 년간 방송을 통해 정돈된 언어 사용을 실천해 온 이금희 아나운서가 작사를 맡아 한글 자모의 창제 원리와 세계화의 메시지를 알기 쉬운 가사로 풀어냈다.시각적·청각적 완성도를 높이기 위한 연출진의 참여도 이어졌다. 뮤직비디오는 세계적인 DJ 페기 구(Peggy Gou)의 뮤직비디오를 작업한 서인지 작가가 연출을 맡았다. 영상에는 한글 자모 형태를 형상화한 캐릭터 ‘흥글스’가 거북, 두루미, 사슴, 호랑이 등 십장생 문화 속 동물들과 함께 전통 악기를 연주하며 행진하는 모습이 담겼다. 이와 함께 안무가 아이키가 안무 제작에 참여했다.해당 곡은 교육부와의 협력을 통해 전 세계 초·중등학교 한국어반 및 한글학교 수업 현장에서 학생용 교육 자료로 활용될 예정이다. 이선희, 이금희의 이번 재능기부형 참여는 해외 청소년 대상 한국어 교육의 친근감을 높이고, 우리 문화를 지속 가능한 교육 콘텐츠로 발전시키는 계기가 될 것으로 전망된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr