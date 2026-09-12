배우 김혜준이 한양대학교 연극영화과 동기인 배우 김민하, 홍경과의 오랜 인연을 밝혔다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김혜준이 한양대학교 연극영화과 동기인 배우 김민하, 홍경과의 오랜 인연을 밝혔다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김혜준이 한양대학교 연극영화과 동기인 배우 김민하, 홍경과의 오랜 인연을 밝혔다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김혜준이 한양대학교 연극영화과 동기인 배우 김민하, 홍경과의 오랜 인연을 밝혔다.최근 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 tvN '최애의 사원' 종영을 기념해 배우 김혜준을 만났다. '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 된 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스다. 김혜준은 남다름 역을 맡아 아펠로 대표 강하기로 분한 강훈과 로맨스 호흡을 맞췄다.김혜준은 한양대학교 연극영화과 동기인 김민하, 홍경과의 친분에 관해 이야기했다. 세 사람은 각자의 자리에서 배우로 활동하고 있지만 만나면 일 이야기를 거의 하지 않는다고 했다. 그는 "우리가 만나면 일 이야기도 안 한다. 그냥 먹는 이야기 같은 것만 한다"며 "진짜 학교 친구처럼 지낸다"고 말했다.오랜 시간 서로의 성장 과정을 지켜본 만큼 두 사람을 향한 애정도 내비쳤다. 김혜준은 "내가 키운 것도 아닌데 뿌듯하다. 진짜 너무 아기 때부터 봤던 친구들"이라며 "하나둘씩 차근차근 밟아 나가는 모습을 보면 뿌듯하다"고 밝혔다. 이어 "그 친구들도 나를 보면서 뿌듯해한다. 나뿐만 아니라 그 친구들도 단숨에 지금의 자리에 간 게 아니라 차근차근 밟아온 친구들이기 때문에 그 과정들을 서로 너무 잘 안다"고 설명했다.그러면서 "그 시간들을 함께 겪었다는 공감대가 있다는 것만으로도, 존재 자체만으로도 힘이 되는 것 같다"고 덧붙였다. 홍경과는 대학 동기를 넘어 현재 같은 소속사 MMM에서 한솥밥을 먹고 있다. 앤드마크를 떠나 MMM으로 이적한 김혜준은 소속사를 선택하는 데 홍경의 영향이 있었느냐는 질문에 "아시죠? 또 친구 따라 그러는 건 아니다"라고 너스레를 떨었다. 이어 "우연이 크긴 하다. 물론 그 영향도 있을 거다"라면서 "경이가 워낙 현명한 친구다 보니까 경이의 영향이 한 스푼 정도?"라고 웃었다.김혜준은 '최애의 사원'에서 함께 호흡을 맞춘 강훈, 차우민과의 관계에 관해서도 이야기했다. 세 사람 모두 보기와 달리 내향적인 성향이지만 촬영을 거듭하면서 자연스럽게 가까워졌다고 했다. 그는 "나도 그렇고 두 사람도 보기보다 내향적이다. 그런데 내향인들이 마음을 열면 오히려 급속도로 친해지는 경향이 있더라"며 "시간이 지나면서 현장에서 서로 의지할 사람이 배우들밖에 거의 없었다"고 말했다.그는 "자연스럽게 마음을 열게 됐고, 힘들게 촬영하다가도 만나면 반갑고 즐거웠던 것 같다"며 "둘 다 너무 착하다. 배려심도 높고 유쾌하다"고 덧붙였다. 김혜준은 "현장에서 주연 배우들이 유쾌하게 존재하는 게 스태프들이나 현장 분위기를 이끌어가는 힘이 되는구나 싶었다"며 "나도 그런 부분을 많이 배웠던 것 같다"고 밝혔다.'최애의 사원'을 통해 처음 로맨틱 코미디에 도전한 김혜준은 앞으로 다양한 장르를 경험하고 싶다는 바람도 나타냈다. 그는 "원래 로코에 대한 니즈는 늘 있었다. 직접 해보니까 너무 재미있었고 또 표현하고 싶은 것들이 많이 생겼다"고 말했다.이어 "로코를 더 많이 해보고 싶고, 그것뿐만 아니라 다양한 장르를 더 해보고 싶다"며 "제가 안 해본 것들을 하는 데서 오는 쾌감이 있더라. 그런 걸 많이 배우고 또 많이 보여드리고 싶다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr