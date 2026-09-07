이준혁과 하율리가 직장 선후배로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=티빙

배우 이준혁이 '로또 1등도 출근합니다'에서 로또 1등에 당첨된 회사원을 연기한다. '유부녀 킬러'에서 공효진의 후배를 연기했던 배우 하율리가 그의 후배로 출연한다.티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'는 서인하 작가의 동명 웹소설을 원작으로 한 작품으로, 직장 생활에 지친 팀장이 로또 1등에 당첨된 뒤 당첨금 13억원을 회사에 다니면서 벌어지는 이야기를 그린다. 이준혁을 비롯해 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연한다.이준혁은 로또 1등에 당첨되고도 영업5팀 팀장으로 회사를 다니며 직장 생활을 이어가는 공은태 역을 맡았다. 그는 공은태에 대해 "누구보다 성실하고 열심히 살아가는 평범한 직장인"이라고 설명했다.하율리는 홍성인터내셔널 영업5팀 계약직 사원 이지혜를 연기한다. 이지혜는 계약직이라는 불안정한 위치에서 실수를 하지 않기 위해 긴장한 채 회사 생활을 이어가는 인물이다. 맡은 일은 묵묵히 해내며 직장 안에서 자신의 자리를 만들어간다.이 가운데 직장 선후배로 만난 이준혁과의 호흡도 주요하게 그려질 예정이다. 이준혁은 로또 당첨 전후 공은태의 미묘한 감정 변화를 표현한다. 하율리는 사회생활을 막 시작한 직장인의 불안과 성장 과정을 보여줄 예정이다.티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'는 오는 10일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 오는 14일 오후 9시에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr