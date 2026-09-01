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그룹 스트레이 키즈 창빈이 1일 오후 서울 성동구 성수동에서 열린 'CHANGBIN X AUTRY' 캡슐 컬렉션 론칭 행사에 참석했다.
스트레이 키즈 창빈, 머리부터 발끝까지 완벽
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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