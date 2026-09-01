홈 연예가화제 스트레이 키즈 창빈, 머리부터 발끝까지 완벽 입력 2026.09.01 19:04 수정 2026.09.01 19:04 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 스트레이 키즈 창빈이 1일 오후 서울 성동구 성수동에서 열린 'CHANGBIN X AUTRY' 캡슐 컬렉션 론칭 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '장동건♥' 고소영, 400억 재력가의 남다른 패션 감각…'54세' 안 믿기는 핏 '이혼설 끝낸' 이솔이, 완전 건강 전도사됐네…암투병 후 공항서 뽐낸 미모 웹툰 원작 업고 터졌다…카카오, '들쥐' 49개국 TOP10→'유부녀' 동남아 3주 연속 1위 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT