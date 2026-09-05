고아성이 악플에 대해 소신 발언을 했다./사진=런던 프라이트페스트 영화제 SNS, '찰스엔터'

고아성이 악플에 대해 소신 발언을 했다./사진=런던 '찰스엔터'

최근 과감한 란제리룩 패션으로 화제를 모았던 배우 고아성이 악플과 대중의 반응을 향한 단단한 소신을 밝혔다.지난 3일 유튜브 채널 '찰스엔터'에는 '김민경&고아성과 도시여자대피소 뒤풀이'라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 악플에 관한 대화가 오가자 고아성은 "악플은 진짜 관심이라고 생각한다. 그리고 그게 스타성이라고 본다"는 생각을 담담하게 전했다.이어 고아성은 20대 시절 겪었던 마음고생을 털어놓으며 속내를 덧붙였다. 그는 "20대 때는 악플을 정말 많이 받아 힘들었다. 스트레스도 심했고 '내가 남들을 너무 힘들게 하나' 자책하기도 했다"면서도 "돌이켜보면 그때가 정말 인기가 더 많았던 것 같다. 그만큼 관심을 많이 받고 있었다는 의미니까 사실 직업적으로는 좋은 것"이라고 덤덤하게 말했다.가장 인기가 많았던 시절을 묻는 질문에는 주저 없이 16년 전 출연작인 KBS 드라마 '공부의 신'을 꼽아 웃음을 자아내기도 했다. 곁에서 이를 지켜보던 김민경은 "오랜 세월 대중의 반응을 마주하며 일해와서 그런지 달관한 느낌이 든다"며 감탄했고, 고아성 역시 "약간 그렇기도 하다"며 오랜 연차에서 묻어나는 내공을 긍정했다.앞서 고아성은 지난달 27일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '2026 런던 프라이트페스트 영화제' 개막식에서 파격적인 노출 패션으로 시선을 사로잡았다. 자신이 주연을 맡은 한·영 합작 영화 '너버스'(NERVOUS)가 개막작으로 선정돼 참석한 자리에서 가슴과 허리 라인이 과감하게 절개된 란제리 슈트와 블랙 시스루 스타킹, 짙은 스모키 메이크업을 매치해 기존의 단정한 이미지를 깨부수는 변신을 시도했다.당시 파격적인 노출 수위를 두고 온라인상에서 엇갈린 시선과 설왕설래가 이어졌던 만큼, 악플조차 "관심이자 스타성"으로 포용하는 고아성의 여유로운 태도가 더욱 주목받고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr