가수 원슈타인이 새 싱글 '4real'을 발매한다. / 사진=스탠다드프렌즈

가수 원슈타인이 새 싱글 '4real'을 발매한다. / 사진=스탠다드프렌즈

가수 원슈타인이 새 싱글 '4real'을 발매한다.원슈타인은 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '4real'을 공개한다.'4real'은 R&B/Soul 장르의 곡으로 사랑을 소재로 한다. 곡 초반에는 힘을 뺀 보컬을 들려주고, 후반부로 갈수록 에너지를 높이며 랩으로 전환되는 구성이 특징이다.원슈타인은 한 곡 안에서 보컬과 랩을 오가며 서로 다른 분위기를 보여준다. 몽환적인 사운드와 특유의 음색으로 시작해 리듬감 있는 랩으로 이어지는 방식이다.작곡과 편곡에는 프로듀서 피셔맨(Fisherman)이 참여했다. 원슈타인과 피셔맨은 이번 곡에서 사랑이라는 감정을 기존과 다른 방식으로 풀어냈다.원슈타인은 그동안 보컬과 랩을 넘나드는 음악을 선보여왔다. 이번 '4real'에서도 두 가지 방식을 모두 활용해 곡을 완성했다.원슈타인의 새 싱글 '4real'은 이날 오후 6시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr