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배우 최민식이 건강과 작품을 위해 몸무게를 감량했다.7일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '인턴' 최민식(기호 역)과의 인터뷰를 진행했다. ‘인턴’은 동명 할리우드 영화를 리메이크한 작품으로, 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린다.작품에서 슈트를 입고 등장하는 최민식은 그동안의 푸근한 모습과는 다르게 다소 날렵하고 샤프한 이미지를 그려낸다. 그는 "그동안 뚱뚱한 모습을 많이 보여드렸지 않나. 내 건강과 작품을 위해서 감량했다. 그동안 막 살았더니 건강이 안 좋아지더라. 이번 기회에 다이어트를 했다"고 설명했다.그러면서 "주변에서 위고비를 맞은 게 아니냐고 하더라. '아유 천만에요' 라고 답했다. 철저하게 운동과 식이요법을 했다. 몸은 정직하다. 세상에 거저 되는 게 있겠나. 그거(위고비) 사서 맞을 돈으로 차라리 맛있는 술을 마시겠다"고 너스레를 떨었다.작품은 오는 16일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr