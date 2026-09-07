서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

서강준이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

안은진이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

7일 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 열렸다. / 사진=윤지인 기자

배우 서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애'에서 10년 차 연인의 현실적인 관계를 그린다. 연출을 맡은 황승기 감독은 "작품과 배우들에 대한 신뢰가 굉장히 높다. 프로야구로 치면 가을야구에 진출한 뒤 압도적인 1위를 차지하는 작품이 될 것"이라며 KBS의 하반기 기대작으로써의 자신감을 보였다.7일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS2 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 서강준, 안은진, 이주안, 조아람, 황승기 감독이 참석했다. '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 멜로 드라마다.서강준은 연인을 위해서라면 무엇이든 해줄 수 있는 훈민제과 대리 남궁호 역을 맡았다. 남궁호를 대표하는 키워드로 '미도바라기'와 '올곧음'을 꼽은 서강준은 "미도라는 사람은 단순히 내가 사랑하는 이성이라는 존재를 뛰어넘은 사람"이라며 웃어 보였다.이어 그는 "스포일러가 될 수 있어 다 말할 수는 없지만 두 사람에게는 과거에 얽힌 깊은 아픔이 있다. 남궁호가 왜 미도를 이렇게까지 사랑할 수밖에 없었는지, 왜 자신의 모든 것을 던질 수밖에 없었는지는 작품을 보면 알 수 있을 것"이라고 말했다.10년 차 연인의 관계를 표현하기 위해 안은진과 많은 대화를 나눴다고. 서강준은 "처음에 감독님, 안은진 누나와 이야기를 많이 나눴다. 10년 차 연인인 만큼 서로를 다 안다고 생각해야 했다. 촬영할 때 누나도 나도 열심히 준비했는데, 준비한 게 무색할 만큼 눈을 보면 그냥 잘 나왔다. 특히 은진 누나의 도움을 많이 받았다. 훌륭한 배우가 주는 걸 받기만 하면 되겠다고 생각했을 정도로 좋은 호흡이었다"고 회상했다.작품의 관전 포인트로는 인물들이 말로 표현하지 않는 감정을 꼽았다. 서강준은 "대사를 하지 않는 침묵의 순간들이 가장 중요한 작품"이라며 "사람들이 마음속 진심을 모두 꺼내놓고 살지는 않는다. 우리 드라마 역시 속마음과 실제로 꺼내는 말이 다른 경우가 많다"고 설명했다. 그러면서 "그 속마음이 침묵이나 뉘앙스에 담기기도 하고 뒤에 가서 풀리는 지점도 있다. 작품을 보며 인물들의 진짜 속마음에 집중해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.안은진은 현실의 벽에도 영화라는 꿈을 놓지 않는 감독 이미도로 분한다. 그는 "굉장히 촉망받는 신예 감독으로 데뷔했지만 상업영화 데뷔는 하지 못한 채 계속 꿈을 향해 달려가면서도 번번이 좌절하는 인물"이라며 운을 뗐다. 또 안은진은 "남궁호와는 어릴 때부터 함께 자란 10년 차 커플이다. 영화에도, 관계에도 설렘이 없는 이미도가 여러 선택을 하며 자신의 인생을 만들어간다"고 말했다.작품을 선택한 이유도 밝혔다. 안은진은 "이미도는 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 인물이다. 대사뿐만 아니라 미도의 마음을 따라가다 보면 분명 많은 분이 공감할 수 있는 캐릭터일 것 같다고 생각해 작품을 택하게 됐다"고 밝혔다.안은진은 기존 멜로 드라마와의 차별점으로 '10년 차 연인의 익숙한 관계'를 꼽았다. 그는 "다른 멜로 드라마와 다르다고 느낀 점은 처음부터 권태기를 겪고 있는 10년 차 커플로 시작한다는 것"이라며 "마음속으로는 사랑하지만 서로에게 익숙해진 커플의 모습이 초반부터 가감 없이 나온다"고 설명했다.그러면서 "시청자들이 봤을 때 '장기 연애 바이브'가 느껴질 수 있도록 설득하는 게 중요하다고 생각해 그 부분에 초점을 맞췄다"라며 "1, 2부를 보시면 '10년의 짬바가 느껴진다'고 생각하실 것"이라고 자신했다.황승기 감독 역시 작품의 완성도에 자신감을 보였다. 올해 KBS 드라마의 '구원투수' 역할을 기대하느냐는 질문에 그는 "나는 구원투수라고 생각하지 않는다. 그냥 선발투수라고 생각한다. 좋은 배우들과 훌륭한 대본을 가지고 작품 자체에 집중했다"고 답했다.이어 황 감독은 "동시간대 어떤 드라마가 방송되는지는 알고 있지만 자세히 들여다보지 않으려고 한다. 배우들에 대한 신뢰와 완성도에 대한 신뢰가 높아서 우리만 잘하면 된다고 생각한다. 프로야구로 치면 가을야구에 진출한 뒤 압도적인 1위가 될 것"이라며 웃어 보였다.끝으로 그는 "사람이 사랑에 빠진 순간 어떤 마음을 갖게 되는지를 현미경처럼 들여다보는 드라마"라며 "대부분의 사람이 느낄 수 있는 보편적인 사랑 이야기가 많이 담겼다. 가족과 가까운 사람들, 동료들에 대한 이야기도 로맨스 못지않게 가득 차 있어 보는 재미가 있을 것"이라고 덧붙였다.'너 말고 다른 연애'는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr