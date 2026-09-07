크리에이터 빠니보틀이 여자친구와의 나이 차이를 바로잡았다. 온라인에서 여자친구가 13살 연하로 잘못 알려졌지만 실제로는 10살 연하라고 밝혔다.
빠니보틀은 최근 유튜버 조매력의 치지직 채널에 출연해 여자친구에 관한 이야기를 나눴다.
한 시청자는 빠니보틀에게 여자친구와 13살 차이가 나는지 물었다. 이에 빠니보틀은 "13살 차이 아니고 10살 차이"라고 정정했다. 이어 "누가 13살이라고 한 건지 모르겠다. 나는 13살이라고 한 적 없다. 나이를 말한 적도 없는데 왜 그렇게 퍼졌지?"라며 의아해했다.
여자친구 얼굴을 공개한 이유에 대해서는 "공개 안 할 이유는 뭐지?"라고 오히려 반문했다.
결혼 이후의 계획에 대해서도 언급했다. 빠니보틀은 여자친구가 가정주부를 원한다고 했고, 현재는 자신이 일하는 편이 경제적으로 나은 상황이라고 말했다. 반대로 여자친구가 더 많은 수입을 올린다면 자신이 가정주부를 할 수도 있다고 했다.
빠니보틀은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 영상에서 여자친구를 깜짝 공개해 화제가 됐다. 그는 "여자친구고, 결혼은 아직 안 했지만 신혼여행을 먼저 왔다"고 설명하며 여자친구와 함께한 크루즈 여행을 '신혼여행' 영상으로 게시했다. 여자친구는 게임에서 사용하던 아이디를 따 '메로나'라는 이름으로 소개됐다.
1987년생인 빠니보틀은 올해 38세다. 예능 '태어난 김에 세계일주', '지구마불 세계여행' 시리즈 등에도 출연했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
빠니보틀은 최근 유튜버 조매력의 치지직 채널에 출연해 여자친구에 관한 이야기를 나눴다.
한 시청자는 빠니보틀에게 여자친구와 13살 차이가 나는지 물었다. 이에 빠니보틀은 "13살 차이 아니고 10살 차이"라고 정정했다. 이어 "누가 13살이라고 한 건지 모르겠다. 나는 13살이라고 한 적 없다. 나이를 말한 적도 없는데 왜 그렇게 퍼졌지?"라며 의아해했다.
여자친구 얼굴을 공개한 이유에 대해서는 "공개 안 할 이유는 뭐지?"라고 오히려 반문했다.
결혼 이후의 계획에 대해서도 언급했다. 빠니보틀은 여자친구가 가정주부를 원한다고 했고, 현재는 자신이 일하는 편이 경제적으로 나은 상황이라고 말했다. 반대로 여자친구가 더 많은 수입을 올린다면 자신이 가정주부를 할 수도 있다고 했다.
빠니보틀은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 영상에서 여자친구를 깜짝 공개해 화제가 됐다. 그는 "여자친구고, 결혼은 아직 안 했지만 신혼여행을 먼저 왔다"고 설명하며 여자친구와 함께한 크루즈 여행을 '신혼여행' 영상으로 게시했다. 여자친구는 게임에서 사용하던 아이디를 따 '메로나'라는 이름으로 소개됐다.
1987년생인 빠니보틀은 올해 38세다. 예능 '태어난 김에 세계일주', '지구마불 세계여행' 시리즈 등에도 출연했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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