사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

배우 수현이 프렌치 카페를 연상시키는 감성적인 일상을 공개하며 세련된 스타일링으로 시선을 사로잡았다.수현은 최근 자신의 인스타그램에 "yesterday was all about cozy french café & Parisian vibes. hope you approve ;)🤎"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 화이트 톤 의상에 브라운 컬러 숄더백을 매치한 수현이 차분하면서도 클래식한 분위기를 완성한 모습이 담겼다.수현은 대형 간판 앞에서 화이트 원피스와 볼륨감 있는 퍼프소매 디자인이 돋보이는 의상을 입고 브라운 가방을 어깨에 멘 채 자연스럽게 옆을 바라보고 있으며, 손목시계와 심플한 목걸이가 담백한 스타일을 더했다.또 다른 사진에서 수현은 초록색 외관과 흰 차양이 인상적인 'maison jo' 매장 앞에 서서 여유로운 분위기를 자아냈고 화이트 팬츠와 블랙 벨트, 슬리퍼 차림으로 편안하면서도 세련된 스타일링을 선보였다.클로즈업 사진에서 수현은 짧은 웨이브 헤어와 옆모습이 부드럽게 담기며 자연스러운 메이크업과 작은 이어링이 은은한 분위기를 완성했고 창가에 앉아 햇살이 스며드는 순간을 담은 사진에서는 창밖 풍경과 함께 차분한 표정이 어우러져 감성적인 분위기를 더했다.한편 수현은 1985년생으로 41세이며 지난 2024년 결혼 5년 만에 협의 이혼했다고 밝힌 바 있다. 수현은 한국 배우 최초로 마블영화 '어벤져스: 에이지 오브 울트론'에 출연한 것에 이어 '신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄', '다크타워: 희망의 탑', '이퀄스' 등 다수의 작품에서 존재감을 자랑한 배우다.수현은 JTBC 새 드라마 '신의 구슬'에 출연한다. '신의 구슬'은 30년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어가던 서기 1258년 호국의 성물 관음 보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 영웅적 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr