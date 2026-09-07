배우 김옥빈이 임신했다. / 사진=김옥빈 SNS

김옥빈의 결혼식 당시 모습. / 사진=김옥빈 SNS

배우 김옥빈이 임신 소식을 알린 가운데, 육아 후 컴백을 예고했다.김옥빈은 7일 자신의 SNS에 "사실은 엄마가 될 준비를 하고 있어요"라며 임신 소식을 밝혔다. 뱃속 아이의 태명은 울루이고, 말띠 아이가 될 예정이라고 전했다.예비엄마 김옥빈을 향한 축하도 쏟아지고 있다. 배우 오나라는 "너무 너무 축하해"라고 댓글을 남겼다. 팬들도 "울 언니가 진짜 마미가 됐어요", "축하드려요", "예쁜 아가 얼른 낳아서 보여주세요" 등 축하의 댓글을 적었다. 이 가운데 한 팬이 "언니, 은퇴 안 할 거죠?"라고 묻자 김옥빈은 "애 낳고 육아 좀 하다가 돌아올게요"라며 육아 후 복귀도 알렸다.1981년생 김옥빈은 2005년 데뷔했다. 영화 '여고괴담4 - 목소리'을 비롯해 '박쥐', '여배우들', '고지전', '악녀', 드라마 '유나의 거리', '아스달 연대기', '연애대전', '아라문의 검' 등에 출연했다.김옥빈은 지난해 11월 비연예인 남성과 결혼했다. 신랑에 대해서는 "신랑 될 사람은 곁에 있으면 늘 웃게 되는, 다정하고 자상한 사람"이라고 소개했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr