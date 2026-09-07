정준호·이하정 부부의 단독주택이 공개됐다. / 사진=텐아시아DB

정준호·이하정 부부의 단독주택이 공개됐다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 화면 캡처

배우 정준호와 방송인 이하정 부부가 자녀의 통학을 위해 마련한 초호화 단독주택을 공개했다.지난 6일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 방송인 탁재훈이 정준호의 집을 방문하는 모습이 담겼다.정준호는 자녀들의 국제학교 통학 등을 고려해 해당 단독주택을 마련한 것으로 알려졌다. 집은 골프 리조트 내에 있으며 탁 트인 전망과 여유로운 공간을 자랑했다.집에 들어선 탁재훈은 연신 감탄을 쏟아냈다. 거실에는 갈색의 대형 소파와 테이블이 놓여있었다. 뒤쪽 거실 역시 큰 식탁이 놓여있었다. 큼지막한 가구에도 넓은 내부 공간으로 시원하면서도 편안한 분위기를 풍겼다. 거실을 둘러싼 통창에서는 햇살이 풍부하게 들어와 따스함을 배가시켰다. 또 거실 창에서는 탁 트인 골프장까지 펼쳐져 눈길을 끌었다.정준호는 2011년 아나운서 출신 방송인 이하정과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr