이루가 4년 만에 무대 복귀에 고개 숙여 인사했다./사진=SNS

이루가 데뷔 21주년을 자축했다./사진=SNS

가수 이루가 데뷔 21주년을 맞았다.지난 7일 이루는 자신의 SNS에 데뷔 21주년을 맞은 소감을 전했다. 그는 "2026년 9월 7일 벌써 데뷔 21주년이네요. 시간이 참 빠릅니다. 나이가 들수록 미안한 마음만 커져가네요"라고 전했다.이어 "끝까지 응원해 주고 격려해 주시는 많은 분들에게 그저 감사할 따름입니다. 앞으로 더 열심히 노력해서 그 사랑에 보답해 나아 가겠습니다. 감사합니다"라고 덧붙였다.이와 함께 공개한 사진은 지난 7월 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에 출연했을 당시의 모습이다. 당시 음주운전으로 물의를 빚은 후 약 4년 만에 무대에 복귀한 그는 무대 위에서 90도로 고개 숙이며 인사했고, 방송 후 SNS에 "오랜만에 무대에 선 만큼 조심스럽고 많이 떨리는 무대였다"며 "화면 속 제 모습을 어머니께 또 한 번 보여드릴 수 있게 되어서 의미있고 감사했다"고 말했다. 이어 "많은 분들의 응원과 격려 속에 즐겁고 행복했다. 다시 한번 감사드린다"고 덧붙였다.이루는 2022년 9월 음주 상태로 차를 몰고 동승자와 운전자를 바꿔치기한 혐의를 재판에 넘겨졌다. 같은해 12월에는 술에 취한 A씨에게 자신의 차를 이동 주차하게 해 음주운전 방조 혐의도 받았다. 이로 인해 징역 6개월에 집행유예 1년과 벌금 10만원을 선고받았다.이루 측 변호인은 "피고인이 초범이고 범행 사실을 모두 자백했다"며 "피고인의 모친이 5~6년 동안 중증 치매를 앓고 있는데 아들인 피고인에게 크게 의지하고 있다"면서 "모친의 간병에 지극정성으로 임하고 있는 사정을 살펴 검찰의 항소를 기각해 달라"고 호소하며 자숙의 시간을 보냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr