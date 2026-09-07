불꽃 파이터즈가 부산고와 1달 만에 재대결한다./사진제공=SBS Plus

불꽃 파이터즈가 부산고와 1달 만에 재대결한다./사진제공=SBS Plus

불꽃 파이터즈가 야구 명문 부산고등학교를 상대로 부산 사직에서 승부를 펼친다.SBS Plus ‘특집 불꽃야구 생중계-불꽃 파이터즈 vs 부산고등학교’가 오는 12일 오후 5시 부산 사직 야구장에서 펼쳐진다. KBO 레전드 선수들로 구성된 불꽃 파이터즈와 79년 전통을 자랑하는 부산고등학교가 맞대결을 펼치며 세대를 뛰어넘는 승부를 예고하고 있다.부산고등학교는 1947년 창단한 대한민국 전통의 야구 명문이다. 대통령배 전국고교야구대회에서 통산 6회 우승을 기록하며 최다 우승팀에 이름을 올렸다. 창단 이후 KBO에 입단한 선수만 총 134명에 달한다. 정근우, 정의윤, 추신수, 손아섭, 정현수 등 수많은 프로야구 스타들을 배출하며 부산 고교야구의 자존심으로 자리 잡았다.이번 경기에서는 부산고의 ‘현재’와 ‘과거’가 한 그라운드에서 만난다. 불꽃 파이터즈의 정근우와 정의윤이 자신들의 모교인 부산고 후배들과 맞붙는 것. 프로 무대에서 풍부한 경험을 쌓은 선배들의 관록과 아직 성장 중인 후배들의 패기가 정면으로 충돌하며 특별한 선후배 맞대결을 완성한다.부산고의 현재를 책임지는 핵심 선수들도 눈길을 끈다. 먼저 유격수 신지헌은 팀 내 타율 1위(0.394), 안타 1위(37안타)를 기록 중인 핵심 타자다. 부드러운 스텝과 안정적인 송구 능력을 갖춘 내야수로, 2026 고교야구 주말리그 후반기 경상권C 타격상을 수상하며 뛰어난 타격 능력까지 인정받았다.주장 박재휘는 빠른 발과 적극적인 주루 플레이를 앞세운 부산고의 붙박이 1번 타자다. 넓은 수비 범위는 물론 출루 후 과감한 주루로 득점 기회를 만들어내는 것이 강점이다. 2026 고교야구 주말리그 후반기 경상권C 최우수선수상을 차지했다.마운드에서는 좌완 오버핸드 투수 박근후가 돋보인다. 슬라이더를 주무기로 원하는 코스에 공을 던지는 안정적인 제구력과 경기 운영 능력이 강점이다. 2026 고교야구 주말리그 후반기 경상권C 우수투수상을 수상했다.불꽃 파이터즈 역시 정근우와 정의윤을 비롯한 KBO 레전드들의 경험과 노련함을 앞세운다. 특히 사직을 홈구장으로 누볐던 송승준, 이대호, 김문호, 정훈 등 롯데 자이언츠 출신 선수들의 활약도 기대를 모은다. 익숙한 사직 그라운드에 다시 선 선수들이 부산 팬들 앞에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.이번 경기는 ‘특집 불꽃야구 생중계’ 사상 처음으로 부산 사직 야구장에서 진행되는 생중계다. 불꽃 파이터즈의 올 시즌 세 번째 사직 원정으로, 지난 8월 22일 부산과학기술대학교전 이후 3주 만에 다시 부산을 찾는다. 앞서 8월 8일 예정됐던 부산고와의 경기가 폭염으로 취소된 만큼, 한 차례 미뤄졌던 승부가 이번에는 어떤 결과로 이어질지도 관심사다.‘특집 불꽃야구 생중계-불꽃 파이터즈 vs 부산고등학교’는 SBS Plus에서 독점 생중계된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr