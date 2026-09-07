배우 황성빈이 공지호를 향한 직진 로맨스와 코믹 연기를 오가며 존재감을 더하고 있다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 황성빈이 공지호를 향한 직진 로맨스와 코믹 연기를 오가며 존재감을 더하고 있다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'최애의 사원'이 종영을 앞둔 가운데 배우 황성빈이 공지호를 향한 직진 로맨스와 코믹 연기를 오가며 존재감을 더하고 있다.황성빈은 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에서 미미(공지호 분)에게 첫눈에 반한 뒤 한결같이 마음을 표현하는 민우 역을 맡았다. 최근 방송에서는 민우의 예상치 못한 직업이 밝혀진 데 이어 미미와의 관계도 급진전했다. 공지호는 2022년 그룹 오마이걸을 탈퇴한 뒤 배우로 전향했다.지난 9화에서는 민우의 직업을 둘러싼 미미의 엉뚱한 오해가 웃음을 자아냈다. 민우와 식사하던 미미는 우연히 그의 통화 내용을 듣고 위험한 일을 하는 인물이라고 착각해 경찰서로 향했다. 영문도 모른 채 미미를 따라간 민우는 자신이 변호사라고 밝히며 반전을 안겼다.10화에서는 두 사람의 관계가 한층 가까워졌다. 술자리가 끝난 뒤 미미가 자신을 정말 좋아하는지 묻자 민우는 "첫눈에 반한 순간부터 줄곧 미미만을 생각해 왔다"라며 진심을 전했다. 이후 미미가 먼저 입을 맞추면서 두 사람의 로맨스에도 변화가 찾아왔다.황성빈은 미미 앞에서는 엉뚱하면서도 한결같은 사랑꾼의 면모를, 직업이 밝혀진 뒤에는 또 다른 분위기를 보여주며 캐릭터의 매력을 살리고 있다. 변호사라는 반전에 이어 미미와의 관계까지 급진전한 가운데 7일 방송되는 11화에서 두 사람의 로맨스가 어떻게 전개될지 관심이 쏠린다.'최애의 사원'은 매주 월, 화요일 오후 8시 45분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr