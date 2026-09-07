사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

배우 클라라가 서울패션위크 현장에서 강렬한 블랙 스타일링으로 시선을 사로잡았다.클라라는 최근 자신의 인스타그램에 "서울패션위크"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 클라라는 짧은 블랙 단발 헤어에 앞머리를 내린 스타일로 카메라를 바라보며 손으로 얼굴 양옆에 반원을 그리는 포즈를 취하고 있다. 블랙 초커와 별 모양 펜던트 목걸이를 레이어드해 포인트를 더했고 은은한 미소와 또렷한 메이크업이 어우러지며 인형 같은 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 클라라는 퍼프 소매가 돋보이는 블랙 미니드레스를 입고 손으로 하트 모양을 만들고 있다. 허리 부분에 장식된 나비 모양 디테일과 오프숄더 디자인이 함께 어우러졌고, 블루 톤 배경 앞에서 정면을 응시하는 모습이 세련된 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 클라라는 실내 복도를 걸어오며 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 같은 블랙 드레스에 망사 스타킹과 롱부츠를 매치했고, 한 손에는 휴대전화를 든 채 환하게 미소 짓는 모습이 담겼다.마지막 사진에서 클라라는 동대문디자인플라자 앞에 서서 두 손을 들어 인사하고 있다. 뒤편으로 'SEOUL Light ddp' 안내판과 행사장을 찾은 많은 인파가 함께 담겼으며, 주변의 나무와 곡선형 건축물이 서울패션위크 현장 분위기를 더욱 돋보이게 했다.한편 1985년생으로 41세인 클라라는 국적은 영국, 스위스 베른에서 태어났다고 전해졌다. 클라라는 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'를 통해 연기자로 데뷔한 이후 '레깅스 시구'로 주목받았다. 클라라는 2019년 재미교포인 사무엘 황과 결혼했다. 신혼집은 송파구에 위치한 시그니엘이라고 알려졌다. 이 집은 매매가 81억원이라고 알려졌다. 현재는 대한민국과 중국을 오가며 활동하고 있다. 또 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr