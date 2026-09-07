이동국이 아들을 향한 비난에 속상함을 토로했다./사진=SNS

이동국이 아들을 향한 비난에 속상함을 토로했다./사진제공=tvN STORY

전 축구선수 이동국이 아들 시안 군이 '이동국의 아들'이라는 꼬리표 때문에 실력과 인성 모두 비난의 대상이 되는 현실에 깊은 고충을 토로했다.7일 유튜브 채널 'tvN STORY'에는 '선수 개인보다는 누구의 아들로 판단?! 유명 선수 자녀가 듣는 비난의 수위'라는 제목의 '남겨서 뭐하게' 선공개 영상이 게재됐다.영상에서 야구 레전드 이종범은 메이저리거인 아들 이정후가 자신의 반대를 딛고 야구 선수가 된 배경을 설명했다. 이를 들은 이동국은 "나도 똑같다"고 공감하며 현재 유소년 축구 선수로 뛰며 아버지의 뒤를 따르고 있는 막내아들 시안 군의 진로를 반대했던 이유를 털어놨다.이동국은 "본인의 노력으로 일정 수준에 올라가도 항상 뒤에 'DNA가 어떻네', '아버지가 누구네'라는 말이 계속 따라붙는다"고 씁쓸해했다. 이에 이종범 역시 "우리가 듣지 못한 말들을 아이 혼자 너무 많이 들어서 스트레스를 받을 수 있다. '너희 아빠가 이종범이니까 못해도 시합 뛸 수 있잖아' 같은 말도 듣는다"고 짚었다.이동국은 아들이 직접 겪은 구체적인 상처도 꺼내놓았다. 그는 "시안이가 경기 중 승부차기를 실축한 적이 있다. 내가 뒤에서 모자와 선글라스를 쓰고 숨어서 지켜보고 있었는데, 관계자분들이 '이동국 아들이 저걸 못 넣냐'고 하더라. 걸어오던 시안이가 그 말을 직접 듣고 결국 눈물을 쏟았다"고 말했다.스포츠 경기 중 자연스럽게 일어나는 플레이조차 왜곡된 시선으로 이어졌다고. 이동국은 "축구는 몸싸움이 있는 스포츠다. 시안이가 몸싸움을 하다 파울을 하면 '쟤 인성이 왜 저러냐', '이동국 아들인데 인성 봐라'라는 반응이 나온다. 태클 하나에도 그렇게 비난이 쏟아진다"고 토로했다.이종범이 "중학교, 고등학교에 진학하면 '얼마나 잘하나 보자'며 더 많은 이야기를 듣게 될 거다. 멘탈로 이겨내야 한다"고 조언하자, 이동국은 "막막하다"며 유명인의 자녀로서 견뎌야 할 무게에 대한 먹먹한 심경을 보였다.이동국과 이종범이 출연하는 '남겨서 뭐하게'는 7일 오후 8시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr