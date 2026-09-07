전경철 작가가 지난 5일 별세했다. / 사진='유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면 캡처

전경철 작가가 지난 5일 별세했다. / 사진='유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면 캡처

중증 자폐 아들을 20년 넘게 홀로 키운 '피터팬 아빠' 전경철 작가가 별세하면서 그가 누구인지에도 관심이 쏠리고 있다.전경철 작가는 1962년 공주에서 태어났다. 그는 연세대학교 경제학과를 졸업한 뒤 IT 법인 오름아이텍 대표이사로 25년간 일했다. 작가로 대중에게 알려진 것은 비교적 최근의 일이다.전경철 작가는 아들이 네 살 때 중증 자폐 장애인 등록을 했다. 아들이 일곱 살 무렵부터 20년 넘게 홀로 아들을 키웠다. 전 작가는 자폐에 대해 공부하던 중 피터팬 신드롬이라는 표현을 접했다. 영원히 아이로 머무는 동화 속 피터팬의 모습에서 위로를 받은 그는 이후 아들을 피터팬이라고 부르기 시작했다. 자연스레 본인도 피터팬 아빠가 됐다.전경철 작가는 지난해 4월 간암 말기 진단을 받고 6개월 시한부 선고를 받았다. 이후 자신의 남은 시간보다 홀로 남게 될 아들의 삶을 걱정하며 보금자리를 찾아 나섰다.그는 이 과정을 카카오 브런치에 꼭두라는 필명으로 기록했다. 중증 자폐 아들을 키우는 일상과 자신이 떠난 뒤 아들이 살아갈 곳을 찾아가는 이야기를 썼다. 전 작가의 사연은 지난 3월 MBC '실화탐사대'를 통해 알려졌다. 이후 그의 기록은 에세이 '안녕, 피터팬'으로 출간됐다.전경철 작가는 지난달 12일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 출연해 아들을 향한 마음을 전했다. 당시 그는 자신이 사라진 뒤 아들이 행복하게 살기를 바라면서도 아들의 기억에서 완전히 사라지고 싶지는 않다는 솔직한 심정을 털어놔 먹먹함을 자아냈다.전경철 작가는 지난 5일 세상을 떠났다. 향년 64세.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr