안은진이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 안은진이 10년 연애 중 다른 남자에게 흔들리는 이미도 캐릭터에 대한 생각을 밝혔다.7일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS2 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 서강준, 안은진, 이주안, 조아람, 황승기 감독이 참석했다.오는 12일 첫 방송되는 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 멜로 드라마다. 안은진은 현실의 벽에도 영화라는 꿈을 놓지 않는 감독 이미도로 분해 남궁호(서강준 분)와 10년 차 연인 호흡을 맞춘다.이날 안은진은 이미도에 대해 "굉장히 촉망받는 신예 감독으로 데뷔했지만 상업영화 데뷔는 하지 못한 채 계속 꿈을 향해 달려가면서도 번번이 좌절하는 인물"이라며 "남궁호와는 어릴 때부터 함께 자란 10년 차 커플이다. 영화에도, 관계에도 설렘이 없는 상황에서 여러 선택을 하며 자신의 인생을 만들어간다"고 설명했다.이어 그는 "우리 주변에서 볼 수 있는 인물이라고 생각했다. 대사뿐 아니라 미도의 마음을 따라가다 보면 많은 분이 공감할 수 있는 캐릭터일 것 같아 시작하게 됐다"라며 작품을 선택한 이유를 밝혔다.10년 동안 만난 남궁호를 두고 다른 남자에게 흔들리는 설정에 대한 이야기도 나왔다. 앞서 티저 영상이 공개되자 시청자들 사이에서는 "어떻게 서강준을 두고 다른 남자에게 흔들리냐", "너무 비현실적이다" 등의 반응이 나왔기 때문. 이에 대해 안은진은 "친구들도 '서강준을 두고 그게 어떻게 가능하냐'고 하더라. 나도 처음에는 '이게 가능할까' 싶었다"라며 웃었다.그러면서 "1부에서 남궁호가 미도에게 하는 대사가 있는데, 그 장면을 보면 어느 정도 납득이 갈 것"이라며 "작품, 그리고 배우들의 연기를 보시면 아무리 서강준이어도 미도가 왜 다른 남자에게 흔들리는지 이해하실 수 있을 거라 생각한다"고 덧붙였다.'너 말고 다른 연애'는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr