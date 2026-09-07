사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

가수 남규리가 화사한 스타일링과 청초한 비주얼이 어우러진 근황 사진을 공개했다.남규리는 최근 자신의 인스타그램에 "우리사랑, 그런거 해요♥️ 우리사랑,스밍 해요🩷오늘도 우.사.그 🥰🍀🫶🏻💋🎶🧡많이 사랑해주세요~~~~🐳"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 남규리는 식물로 가득한 온실 정원에서 핑크빛 프릴 크롭톱과 같은 패턴의 스커트를 매치한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 짧은 단발 헤어와 또렷한 메이크업이 어우러졌고, 어깨 부분으로 흰색 이너가 드러난 스타일링과 쇄골 부근의 작은 타투가 함께 담기며 시선을 끌었다.이어진 사진에서 남규리는 두 손을 뒤로 모은 채 정면을 응시하고 있다. 초록빛 식물과 나무들이 둘러싼 공간을 배경으로 서 있는 모습이 부드러운 분위기를 더했고, 자연광 아래 핑크톤 의상이 한층 화사하게 돋보였다.또 다른 사진에서 남규리는 정원 산책로 위에 서서 작은 붉은 열매를 손에 든 채 입가 가까이 가져가고 있다. 유리 지붕이 있는 온실 건물과 다양한 화분, 나무들이 함께 담기며 싱그러운 공간의 분위기를 그대로 전했다.마지막 사진에서 남규리는 같은 장소에서 손을 들어 작은 열매를 들어 보이며 카메라를 바라보고 있다. 허리 부분을 장식한 체인 액세서리와 여러 겹의 프릴이 더해진 스커트가 어우러져 사랑스러운 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "세젤예 언니", "사막에 오아시스 같은 언니", "너무 예뻐", "진짜 사랑한다", "온실속에 화초처럼 청순", "늘 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 남규리는 1984년생으로 42세이며 지난 2006년 데뷔했다. 남규리는 지난 5월 신곡 '가슴앓이'를 발표했는데 '가슴앓이'는 남규리가 선보일 프로젝트 앨범 '기억 The Memory'의 시작을 알리는 첫 번째 곡이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr