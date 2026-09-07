사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 만개한 벚꽃과 자연 풍경을 배경으로 담은 구례 여행 사진을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "3월 구례 여행 사진 풀어요🌸🌼🌺"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 벚꽃이 흐드러지게 핀 커다란 나무와 한옥 정자 아래에서 화이트 블라우스와 화이트 미니스커트 차림으로 하트 포즈를 취하고 있다. 크림 컬러 토트백과 화이트 양말, 운동화를 매치한 모습이 화사한 봄 풍경과 자연스럽게 어우러지며 시선을 끌었다.이어진 사진에서 31기 경수는 같은 벚꽃나무 아래 화이트 셔츠와 짙은 팬츠를 입은 채 꽃이 만개한 가지를 올려다보고 있다. 한 손에는 막대사탕을 들고 있으며, 한옥 정자와 벚꽃이 함께 담겨 차분한 봄 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 31기 경수는 빽빽하게 들어선 대나무숲을 배경으로 환하게 웃으며 한 손을 들어 올리고 있다. 아이보리 니트와 베이지 팬츠를 매치했으며, 허리에는 카메라가 걸려 있어 여행의 한 장면을 그대로 담아냈다.마지막 사진에서 31기 순자는 카페 테이블에 앉아 두 손으로 하트 모양을 만들며 카메라를 바라보고 있다. 화이트 블라우스에 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어가 부드러운 분위기를 더했고, 테이블 위에는 아이스 음료 한 잔이 함께 놓여 편안한 일상을 전했다.이를 본 팬들은 "경치가 넘 좋아서 탐나요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "투샷 매우 보고싶어요", "이뿌다", "넘 예쁜 커플" 등의 댓글을 달았다.앞서 31기 순자는 연인인 31기 경수와 함께 SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에 등장해서 대인기피 증상에 대해 고백한 바 있다. 영상에서 31기 경수는 직장과 집을 오가며 순자와 데이트를 즐기는 근황을 전하는 한편 "방송 후 인파가 몰리는 장소에 나가는 일이 쉽지 않아 조심해왔으나 최근 들어 점차 외출을 늘려가는 중"이라고 언급했다. 순자는 "경수가 대인기피증과 유사한 증세를 겪으며 사람이 많은 곳에서 힘들어했던 까닭에 주로 한적한 공간을 찾아 데이트를 이어왔다"고 정황을 덧붙였다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr