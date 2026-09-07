서강준이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

지난해 MBC에서 연기대상을 받았던 배우 서강준이 2년 연속 수상에 대한 가능성을 언급했다.7일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS2 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 서강준, 안은진, 이주안, 조아람, 황승기 감독이 참석했다.오는 12일 첫 방송되는 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 멜로 드라마다.연인을 위해서라면 무엇이든 해줄 수 있는 훈민제과 대리 남궁호 역을 맡은 서강준은 남궁호를 대표하는 키워드로는 '미도바라기'와 '올곧음'을 꼽았다. 서강준은 "미도라는 사람은 단순히 내가 사랑하는 이성이라는 존재를 뛰어넘은 사람"이라며 "스포일러가 될 수 있어 다 말할 수는 없지만 두 사람에게는 과거에 얽힌 깊은 아픔이 있다. 남궁호가 왜 미도를 이렇게까지 사랑할 수밖에 없었는지, 왜 자신의 모든 것을 던질 수밖에 없었는지는 작품을 보면 알 수 있을 것"이라고 말했다.서강준은 2018년 '너도 인간이니?' 이후 8년 만에 KBS에 복귀한다. 지난해 MBC 연기대상을 받은 그에게 "올해 KBS에서도 연기대상을 기대하느냐"고 묻자 "기대하고 있다"라며 너스레를 떨었다.이에 서강준은 "상이라는 건 나에게 너무 감사한 일이다"라며 "사실 기대한다기보다는 상에 크게 연연하지 않는다. 그냥 최선을 다하자는 생각이다. 만약 상을 주신다면 너무 감사한 일일 뿐이다. 겸손을 떠는 것처럼 보일 수도 있지만 우선은 작품 자체가 더 중요하다. 아직 상을 기대하기에는 시기상조인 것 같다"고 웃었다.'너 말고 다른 연애'는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr