조아람이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

조아람이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

걸그룹 구구단 탈퇴 후 배우로 전향한 조아람이 '너 말고 다른 연애'에 출연한다.7일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS2 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 서강준, 안은진, 이주안, 조아람, 황승기 감독이 참석했다.오는 12일 첫 방송되는 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 익숙했던 연인 남궁호(서강준 분)와 이미도(안은진 분)가 낯선 감정과 마주하게 되는 멜로 드라마다.조아람은 설레는 마음을 안고 남궁호에게 직진하는 직장 후배 박수아 역을 맡았다. 조아람은 박수아에 대해 "훈민제과 TF팀에서 일하는 인물이다. 과거에 아픈 사연이 있지만 거기에 연연하지 않고 자신의 인생을 주체적으로 살아간다. 자신의 감정에 솔직하고 그 감정을 표현할 줄 아는 씩씩한 친구"라고 소개했다.작품을 선택한 이유를 밝히기도 했다. 조아람은 "대본이 너무 재미있어서 끝까지 쭉 읽혔다. 단순히 연인 간의 사랑뿐만 아니라 다양한 형태의 사랑이 잘 담겨 있는 작품이라고 생각해 흥미를 갖게 됐다"고 말했다.그러면서 "다양한 매력을 가진 캐릭터들이 등장한다. 네 명의 주연 배우뿐만 아니라 선배님들이 맡은 캐릭터들도 각자의 매력이 잘 살아 있는 대본"이라며 작품에 대한 관심을 요청했다.'너 말고 다른 연애'는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr