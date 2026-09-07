배우 엄기준이 11년 만에 일본 팬들과 만났다./ 사진 제공 : 이엔터테인먼트

배우 엄기준이 11년 만에 일본 팬들과 만났다./ 사진 제공 : 이엔터테인먼트

배우 엄기준이 11년 만에 일본 팬들과 만났다.엄기준은 지난 4일 일본 도쿄에서 팬미팅 'BEHIND THE CURTAIN'을 개최했다. 이번 행사는 2015년 데뷔 20주년을 기념해 열었던 팬미팅 이후 11년 만에 진행된 일본 팬미팅으로, 총 2회에 걸쳐 약 400명의 팬들과 만났다.엄기준은 이날 라이브 무대로 팬미팅의 문을 열었다. 이어 'BEHIND THE CURTAIN'이라는 타이틀에 맞춰 작품 밖 자신의 일상과 관련한 이야기를 전했다.'What's in my phone' 코너에서는 휴대전화에 저장된 사진들을 직접 공개했다. 1회차에서는 연기 챌린지, 2회차에서는 이모지 챌린지에 도전했으며 한국과 일본의 전통놀이를 체험하는 시간도 가졌다.2회차에는 엄기준과 오랜 친분을 이어온 배우 김법래가 게스트로 등장했다. 두 사람은 뮤지컬 '잭 더 리퍼', '드라큘라', '슈가' 등에 함께 출연한 인연이 있다.엄기준과 김법래는 과거 함께했던 작품에 관한 이야기를 나누고 텔레파시 그림 퀴즈를 진행했다. 이어 뮤지컬 '잭 더 리퍼'의 넘버 '내가 바로 잭'을 함께 불렀다.엄기준은 팬미팅을 마치며 "여러분들이 이렇게 같이 즐거워해주시고 좋은 시간 함께 추억해 주실 것 같아서 감사드린다"며 "십여 년 만에 와서 행복한 기억들을 만든 것 같아 기쁘다. 곧 다시 돌아오겠다"고 말했다.엄기준은 오는 10월부터 뮤지컬 '그날들' 인천, 광주, 부산 공연에 참여한다. 오는 10월 25일부터 11월 15일까지는 창작 뮤지컬 '마제스티' 무대에 오른다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr