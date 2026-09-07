개그맨 김인석이 후배에게 폭행 당한 일화를 공개했다. / 사진='나무미키 흥신소' 유튜브 영상 캡처

개그맨 김인석이 자신을 폭행한 후배의 실명을 언급했다. / 사진='나무미키 흥신소' 유튜브 영상 캡처

개그맨 김인석이 과거 '개그콘서트' 활동 당시 후배 개그맨에게 폭행당했다고 주장했다.지난 6일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '유명 셰프한테 300만원 뜯기고, 최초로 후배한테 맞은 개그맨!'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김인석과 윤성호가 게스트로 출연해 MC 미키광수와 여러 이야기를 나눴다.미키광수는 두 사람에게 "'개그콘서트'에서 활동할 당시 다른 개그맨과 다투거나 혼난 적이 있느냐"고 물었다. 이에 김인석은 "나는 후배한테 맞았다. 후배한테 맞은 건 내가 거의 최초였을 것 같다"고 털어놨다.김인석은 해당 후배와 개그맨이 되기 전부터 알고 지낸 사이라고 설명했다. 그는 "개그맨이 되면서 서로 선후배가 됐다. 그 형이 90도로 인사하면 불편해서 인사를 못 받겠더라"고 당시를 떠올렸다.이어 "그래서 안 본 척했는데 자신을 무시했다고 생각한 것 같다"며 "그 형이 나를 따로 불러 '앞으로 인사를 잘 받으라'고 했다"고 전했다. 김인석은 당시 해당 후배에게 욕설을 듣고 폭행까지 당했다고 주장했다.미키광수가 상대의 신원을 묻자 김인석은 현장에서 실명을 언급했다. 해당 부분은 영상에서 모자이크 처리됐지만, 출연진은 이미 알고 있던 인물이라는 듯한 반응을 보였다. 이후 상대를 짐작할 수 있는 추가 설명이 이어졌고 영상 댓글에는 해당 개그맨의 정체를 추정하는 반응이 잇따르고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr