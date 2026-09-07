방송인 한석준과 이상순이 건강 이상 증세를 밝혔다 / 사진=텐아시아 DB

아나운서 출신 방송인 한석준이 자택에서 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러져 머리를 크게 다쳤던 당시를 떠올렸다. / 사진=JTBC '아는 형님'

아나운서 출신 방송인 한석준이 자택에서 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러져 머리를 크게 다쳤던 당시를 떠올렸다. 최근 이상순 역시 미주신경 기능 저하로 활동을 잠정 중단한 가운데 연예계의 잇따른 건강 이상 소식이 전해졌다.지난 5일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 게스트로 출연했다.이날 출연자들은 한석준에 관한 세 가지 이야기 가운데 거짓을 찾는 게임을 진행했다. 한석준이 과거 책 발간 행사에서 실신한 사람을 구조한 적이 있다는 이야기를 꺼내자 서장훈은 "얘가 어디서 한번 쓰러졌다. 본인 이야기를 각색한 줄 알았다"고 말했다. 이에 한석준은 지난해 자신이 실제로 겪었던 실신 사고를 언급했다. 그는 "작년에 아침에 일어나다 갑자기 실신했다. 전조 증상이 없었다"고 밝혔다.당시 한석준은 아침에 잠에서 깬 뒤 침대에 걸터앉아 있다가 알람을 끄기 위해 몸을 일으켰다. 그는 "그다음부터 기억이 안 났다. 난 바닥에서 다시 자고 있었다"고 당시 상황을 설명했다.의식을 잃고 넘어지는 과정에서 머리도 다쳤다. 한석준은 "내가 넘어지는 소리에 아내가 깨서 너무 깜짝 놀라서 날 깨웠다"며 "그때 내 머리통은 온통 피바다가 돼 있었다"고 말했다.한석준은 사고 직후 SNS를 통해서도 당시 상황을 알린 바 있다. 그는 "집에서 갑자기 쓰러졌다. 기억이 끊긴 채로"라며 "아내가 저를 깨웠을 때 잠에서 깬 건지 죽음에서 돌아온 건지 구분이 안 됐다"고 전했다.머리에서 많은 피를 흘린 데다 말까지 제대로 나오지 않아 응급실로 이송됐고, 뇌 촬영과 찢어진 부위에 대한 치료를 받았다. 검사 결과 실신 원인은 기립성 저혈압이었던 것으로 확인됐다. 한석준은 "나중에 밝혀진 건 기립성 저혈압이었다"고 설명했다.최근에는 가수 이상순도 신경계 증상으로 활동을 잠시 중단했다. 이상순의 소속사 안테나는 지난 6일 이상순이 갑작스러운 컨디션 저하로 병원 치료를 받았으며 '미주신경 기능 저하'로 안정이 필요하다는 의료진의 소견을 받았다고 밝혔다.이상순 역시 SNS를 통해 "지난주 수요일 갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했다"고 설명했다. 아직 추가 정밀검사를 기다리고 있는 상황으로, 의료진의 권유에 따라 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 진행을 잠시 쉬고 있다.앞서 이상순은 지난달 26일에도 컨디션 난조로 MBC 의무실에서 휴식을 취한 뒤 방송 종료를 약 20분 앞두고 스튜디오에 복귀한 바 있다. 이후 라디오 생방송에 연이어 불참하면서 건강 상태를 걱정하는 목소리가 이어졌다.한석준이 과거 갑작스러운 실신으로 응급실까지 향했던 사실을 다시 고백한 데 이어 이상순도 최근 신경계 증상으로 휴식기에 들어가게 됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr