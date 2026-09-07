개그맨 김인석이 유명 셰프에게 돈을 빌려준 후 돌려받지 못했다고 밝혔다. / 사진='나무미키 흥신소' 유튜브 영상 캡처

개그맨 김인석이 유명 셰프에게 거액의 돈을 빌려준 사연을 공개했다. / 사진='나무미키 흥신소' 유튜브 영상 캡처

개그맨 김인석이 유명 셰프에게 빌려준 돈을 돌려받지 못했다고 주장했다.지난 6일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '유명 셰프한테 300만원 뜯기고, 최초로 후배한테 맞은 개그맨!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김인석, 윤성호가 게스트로 출연했다.두 사람은 앨범 홍보를 위해 해당 채널을 찾았다고 밝혔다. 이 과정에서 김인석은 "저는 부가적으로 떼인 돈도 받고 싶다. 실제로 유명 셰프에게 한 300만원 정도 뜯긴 게 있다"고 털어놨다.윤성호도 "나도 이 이야기를 안다. 들은 적이 있다"며 "홈쇼핑에도 그분이 나오는 것을 봤다"고 거들었다. 이에 김인석은 당황하며 "너무 유추하게끔 말하지 마라"고 만류했다.출연진의 질문이 이어지자 김인석은 셰프의 실명을 직접 언급했지만, 영상에서는 해당 부분이 모자이크 처리됐다. 이후 다른 출연자가 "영어 이름이 나오면 (미키광수가) 좀 불안해한다"고 농담해 해당 인물이 영어 이름을 사용하는 셰프라는 추측을 더했다.김인석은 돈을 빌려주게 된 과정도 설명했다. 그는 "새벽 늦게 전화가 와서 갑자기 300만~400만원을 빌려달라고 했다"며 "몇 번 갚으라고 이야기했지만 갚지 않더라"고 주장했다.이후 두 사람은 방송 현장에서 다시 만났다고. 김인석은 "당시 그분이 오늘 녹화가 잘 끝날 수 있게 말하지 말아 달라고 하더라. 그래서 그냥 용서했다"고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr