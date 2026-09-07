김승현이 전시회를 열었다. / 사진='광산김씨패밀리' 유튜브 캡처

김승현이 전시회를 열었다. / 사진='광산김씨패밀리' 유튜브 캡처

배우 김승현이 6년째 이어진 연기 공백 속에서 뜻밖의 활동을 시작했다.지난 6일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '40대 중반의 전직Ⅱ 여보 어쩌려고 그래…'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 김승현은 한 호텔 객실을 전시장 삼아 자신이 직접 그린 작품들을 전시하고 일일 도슨트로 나섰다.전시된 작품들은 전부 크레파스로 그려졌다. 김승현의 아내 장정윤은 "남편이 그림 작업실이 없어서 작업실을 구하라고 그랬다"라며 "작업실은 필요 없다고 하면서 집에서 캔버스에다 그림을 그렸다. 안방에서 그리면서 리운이를 못 들어가게 했다. 그래서 대단한 것 같다"라며 남편의 그림 실력을 인정했다.전시회에서는 그림을 구입하는 사람도 등장했다. 한 관계자는 작품 가격을 더 올려도 된다고 조언했으나, 김승현은 "첫 작품부터 가격을 올리는 것은 맞지 않는다"라며 사양했다. 대신 파트너 작가 제안을 받자 "빨리 승낙하겠다"라며 남다른 열정을 보였다.김승현은 지난해 연기 활동을 하지 못한 지 5년째라고 밝혔다. 공백기 6년째에 미술 분야에서 새로운 성과를 거두게 된 그의 근황에 관심이 쏠린다.김승현은 2020년 방송작가 장정윤과 결혼했다. 슬하에 딸을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr