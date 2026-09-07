주우재와 유재석이 티격태격 케미를 보여준다. / 사진=텐아시아DB

주우재와 유재석이 티격태격 케미를 보여준다. / 사진제공=SBS

방송인 유재석이 게스트로 등장한 주우재를 대놓고 거부해 웃음을 안긴다.오는 8일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 주우재, 존박이 홍대 일대를 찾는다.이날 유재석은 "홍대에 누가 연고가 있지?"라며 게스트를 기다린다. 그러나 주우재가 등장하자 "우재 뭐야?"라며 예상과 다른 반응을 보인다. 이어 그는 "남의 직장에 왜 오는 거야?"라고 말해 주우재를 당황하게 한다.유재석은 주우재가 자신의 옆에 앉으려 하자 "매일 보는데 뭐 하러 옆에 앉아"라며 유연석의 옆자리로 자리를 옮긴다. 자신을 반기지 않는 유재석의 반응에 주우재 역시 당황한 표정을 짓는다.주우재의 반격도 이어진다. 평소 '틈만나면,'을 봤다는 그는 게임 이야기가 나오자 "'틈만나면,' 많이 봤는데 연석이 형이 다 하더라"라고 말해 웃음을 안긴다.한편 '틈만나면,'은 지난 1일 방송에서 수도권 가구 기준 4.4%, 최고 6.1%의 시청률을 기록하며 2주 연속 시즌5 자체 최고 기록을 경신했다. 2049 시청률은 1.5%로 화요일 전체 프로그램 1위를 기록했다.'틈만나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr