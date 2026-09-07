배우 김무열이 데뷔 후 처음으로 해외 단독 팬미팅을 열었다./ / 사진=텐아시아 DB

배우 김무열이 데뷔 후 처음으로 해외 단독 팬미팅을 열었다.김무열은 지난 6일 대만 타이베이 TICC에서 '2026 KIM MOO YUL 1st FANMEETING 《마주：遇見》 in Taipei'를 개최하고 현지 팬들과 만났다. 지난달 국내에서 데뷔 첫 팬미팅을 연 데 이어 해외에서 팬미팅을 개최한 것은 이번이 처음이다.이날 팬미팅은 약 140분 동안 진행됐다. 김무열은 중국어 팬미팅명과 일부 코너명에 자신의 손글씨를 사용하고 국내 팬미팅과 다른 세트리스트를 준비했다.오프닝에서는 대만 드라마 '상견니' OST '想見你想見你想見你(Miss You 3000)'를 원어로 불렀다. 이어 크러쉬의 'Beautiful'을 부르며 객석 사이를 돌기도 했다.토크 코너에서는 자신의 필모그래피와 좋아하는 작품에 관해 이야기했다. 넷플릭스 시리즈 '참교육' 촬영 과정과 관련한 비하인드도 공개했다. 팬들이 사전에 보낸 사연을 읽고 답하는 시간도 가졌다.김무열은 국내 팬미팅에서 선보였던 'BAD 챌린지', '이모티콘 챌린지'에 이어 '우리 집으로 가자 챌린지'와 '참교육' 대사를 중국어로 말하는 미션에도 도전했다.팬들을 위한 선물도 준비했다. 김무열은 자신이 사용하던 목걸이를 비롯한 애장품과 직접 촬영한 폴라로이드 사진 등을 전달했다.공연 마지막에는 국내 팬미팅에서 오프닝 곡으로 불렀던 뮤지컬 '헤드윅'의 넘버 'The Origin of Love'를 다시 선보였다. 국내 팬미팅 당시 해당 무대를 궁금해했던 대만 팬들을 위해 세트리스트에 추가했다.김무열은 팬들이 응원 메시지를 적은 티셔츠를 보며 "이 펜이 티셔츠에 물들여 쓰여 있는 것처럼, (남겨 주신 메시지들이) 제 몸과 마음에도 물들기를, 잊지 않고 기억하겠습니다. 보답하기 위해서 더 좋은 배우가 되겠습니다. 너무 감사드립니다"라고 말했다. 공연이 끝난 뒤에는 하이터치 이벤트를 진행해 팬들과 직접 인사를 나눴다.대만에서 첫 해외 단독 팬미팅을 마친 김무열은 오는 10월 10일 일본에서도 팬들과 만난다. 넷플릭스 '참교육'에 함께 출연한 이성민, 진기주, 표지훈과 팬미팅에 참석할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr