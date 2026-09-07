김선호를 둘러싼 김나영과 정예지의 삼각관계가 본격화된다./사진제공=SBS

김선호를 둘러싼 김나영과 정예지의 삼각관계가 본격화된다./사진제공=SBS

김선호가 정예지, 김나영 사이에서 흔들리며 삼각관계를 형성한다.7일 오후 10시 10분 방송되는 SBS 예능 ‘내 남은 연애’ 6화에서는 김선호를 둘러싼 김나영과 정예지의 숨 막히는 삼각관계가 본격화된다.이날 방송에서는 김선호를 향한 김나영의 브레이크 없는 정면돌파가 시작된다. 설렘을 안고 데이트 장소에 등장한 김나영은 김선호를 발견하자마자 “수많은 사람들 틈에서 선호밖에 안 보였다”라며 솔직한 감정을 털어놓는다. 김선호 역시 “나영 씨를 보고 심장이 뛰었다”라며 뜻밖의 속내를 밝힌다. 정예지와 쌓아온 6년의 서사마저 흔들 수 있는 두 사람의 새로운 기류가 긴장감을 끌어올린다.김나영을 가만히 바라보는 김선호의 눈빛에 MC 도겸은 흥분하며 “큰일이 난 거야 지금!”이라며 격한 반응을 보인다. 이어 데이트 도중 김선호의 은근한 스킨십까지 포착되자 정용화는 “이건 진짜 아니지!”라며 MC들과 단체 심호흡을 한다.하우스에 남아 김선호를 기다리는 정예지의 모습은 안타까움을 더한다. 늦은 밤까지 돌아오지 않는 두 사람이 신경 쓰인 정예지는 “왜 이렇게 안 와? 오만가지 생각이 다 든다”라며 불안한 마음을 감추지 못한다. 꿈만 같았던 낮의 바다 데이트와 선명하게 대비되는 정예지의 초조한 기다림에 이목이 쏠린다.한편, 정예지는 1998년생으로 기업 사내 아나운서 겸 교통캐스터다. 김나영은 1994년생으로, 배우으로 일하며 중국어 교육 및 번역 작업을 겸임하고 있다. 김선호는 1999년생으로, 소방공무원 준비 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr