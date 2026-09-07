장영란이 돌아가신 아버지가 계신 납골당을 찾았다. / 사진=장영란 SNS

장영란이 돌아가신 아버지가 계신 납골당을 찾았다. / 사진=장영란 SNS

방송인 장영란이 9년 전 세상을 떠난 아버지를 향한 여전한 그리움을 전했다.장영란은 지난 5일 자신의 SNS에 "9년 되니 이제서야 아빠 만나도 덜 우네"라며 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 장영란이 가족들과 함께 아버지가 안치된 곳을 찾은 모습이 담겼다. 아버지의 사진 앞에는 "멋있었던 남편, 자상했던 아빠... 사무치도록 보고 싶습니다. 너무도 사랑합니다"라는 가족들의 그리움이 담긴 글도 놓여 있었다.촉촉해진 눈빛의 장영란은 "이제는 아빠 만나러 갈 때 더 많이 웃을게"라며 먼저 세상을 떠난 아버지를 향한 마음을 전하며 미소를 보였다.함께한 두 자녀를 향한 고마움도 표현했다. 그는 "살뜰히 할머니 챙기는 지우 준우"라며 "뒷정리도 꼼꼼히, 할머니 짐도 꼼꼼히 들어주는 중1, 초6 아직은 내 눈에 아가들"이라고 적었다. 이어 "고마워. 사랑해"라며 자녀들을 향한 애정을 드러냈다.장영란이 공개한 사진에는 자녀들이 할머니에게 입을 맞추고, 가족들이 함께 웃으며 시간을 보내는 모습도 담겼다. 장영란은 "보고 싶어 사랑해 아빠. 건강해 사랑해 엄마"라고 덧붙였다.장영란의 부친은 췌장암 수술 후 병세가 악하돼 2017년 세상을 떠났다. 장영란은 이후에도 방송과 SNS 등을 통해 아버지를 향한 그리움을 여러 차례 드러낸 바 있다.장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며 슬하에 딸 지우 양과 아들 준우 군을 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr