가수 윤민수의 아들이 어묵 공장에 들어갔다. / 사진=윤후 SNS

가수 윤민수의 아들 윤후가 카투사 지원 탈락 후 근황을 전했다.윤후는 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "오뎅 맛있겠다ㅎㅎ"라는 짧은 문구와 함께 여러 개의 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 영상들 속에는 윤후가 한 어묵 공장에 들어가 제품의 제조 과정을 담은 모습. 그는 "제조 과정 몰래 공개합니다"라며 어묵들을 조명했다. 직원들은 마스크와 모자, 장갑 등을 갖춰입고 일에 집중했다.뒤이어 윤후는 "감사합니다 삼촌!"이라며 유튜버로도 활동하고 있는 공장주인을 비춰 눈길을 끌었다.앞서 윤후는 지난달 31일 카투사에 지원했다가 탈락했다. 카투사는 한국 육군 소속이면서 주한미군(미8군)과 함께 근무하는 병사다. 영어를 활용해 미군 부대에서 통역·행정·작전 지원·보급·인사 등 다양한 임무를 맡는다. 지원은 1회만 가능하다.한편 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나 대학교에 재학 중이다. 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 큰 관심을 받았으며, 지난 4월 종영한 tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애 2'에서 배우 최재원의 딸 최유빈과 최종 커플이 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr