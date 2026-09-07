남규홍 피디가 새 예능 '계약결혼'을 선보인다. / 사진=텐아시아DB

남규홍 피디가 새 예능 '계약결혼'을 선보인다. / 사진제공=MBC에브리원, KBS Joy

'나는 SOLO'를 연출한 남규홍 PD가 새로운 결혼 예능을 선보인다.MBC에브리원과 KBS Joy가 공동 제작하는 새 예능 '계약결혼'이 오는 28일 첫 방송된다. '계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 계약을 맺고 일정 기간 부부처럼 생활하는 관찰 리얼리티다. 출연자들은 연애 상대를 찾는 데 그치지 않고 함께 생활하며 결혼 후 마주할 수 있는 여러 상황을 직접 경험한다.연출은 '짝'과 '나는 SOLO'를 만든 남규홍 PD가 맡는다. 남 PD는 15년 넘게 일반인 남녀의 만남과 관계 변화를 소재로 한 프로그램을 선보여왔다. '나는 솔로'에서는 결혼을 원하는 솔로 남녀가 합숙하며 상대를 찾아가는 과정을 다뤘다면 '계약결혼'에서는 한발 더 나아가 부부의 생활을 미리 경험하도록 할 예정이다.제작진은 "'계약결혼'은 결혼을 권하거나 결혼에 대한 정답을 제시하는 프로그램이 아니다. 결혼을 간절히 원하는 남녀가 누군가와 실제 부부처럼 살아보는 과정을 통해 자신이 원하는 관계가 무엇인지 확인해보는 리얼리티"라고 설명했다.'계약결혼'은 오는 28일 오후 10시 30분 MBC에브리원과 KBS Joy에서 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr